Sociale, Accoto (M5S): “Auspico iter veloce per Piano non Autosufficienza”

Roma – “Il Piano nazionale per la non autosufficienza 2022-24 è in dirittura di arrivo e garantirà un finanziamento totale di 2,6 miliardi di euro per assicurare la graduale attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali su tutto il territorio nazionale. Dopo l’approvazione della proposta di Decreto in Conferenza unificata lo scorso 3 agosto, pochi giorni fa il Ministro Orlando ha firmato il testo che ora è a disposizione della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri coinvolti per la loro firma” È quanto afferma la Sen. Rossella Accoto, Sottosegretaria al Lavoro e Alle Politiche Sociali.

“Auspico che il via libera arrivi al più presto; è necessario che le Regioni dispongano nel più breve tempo possibile delle somme relative al 2022 per poter cominciare a programmare gli interventi. La regione Marche nel riparto del fondo beneficerà di circa 22 milioni di euro nel 2022 che arriveranno alla cifra di 23,7 milioni nel 2024.

Ma non finisce qui. Il decreto metterà a disposizione delle Marche ulteriori risorse per due ambiti di intervento: 400.000 € per i progetti delle linee di indirizzo per progetti di vita indipendente e fino a 1.960.000 € per le assunzioni di personale che rafforzerà i Punti Unici di Accesso negli ambiti territoriali regionali. Risorse preziose per continuare a lavorare alla costruzione di un Paese più equo e solidale” ha concluso Accoto.