SS3 Flaminia, al via i lavori alla galleria del Furlo

Ancona – “Con interventi senza precedenti rigeneriamo le nostre infrastrutture viarie per la crescita socio-economica del Centro Italia. Con Anas la collaborazione è piena e i risultati sono molto soddisfacenti: il prossimo avvio di questo pacchetto di interventi di elevata tecnologia ingegneristica per la galleria del Furlo per un valore di 45 milioni di euro, lo dimostrano”.

Queste le dichiarazioni dell’Assessore Regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti Francesco Baldelli oggi in occasione del sopralluogo con i tecnici Anas guidati dal Responsabile Territoriale Marche Ing. Andrea Primicerio presso le gallerie del Furlo lungo la SS3 Flaminia.

“La galleria del Furlo e la strada Flaminia” – continua l’Assessore Baldelli – “sono un simbolo: qui passavano i romani che tra i primi hanno capito l’importanza delle infrastrutture e dei collegamenti per creare nuovi insediamenti, generare commercio e quindi economia. Noi stiamo facendo lo stesso lungo questa direttrice strategica tra Fano, il nostro entroterra e la capitale. In pochi chilometri tra Urbino e Acqualagna stiamo mettendo a terra investimenti per oltre 80 milioni di euro tra i cantieri dei viadotti Candigliano e Burano e, appunto, le gallerie del Furlo dove sta per iniziare il primo intervento di ammodernamenti tecnologico dei bypass di sicurezza”.

Per ridurre al minimo i disagi e contestualmente garantire il transito veicolare in sicurezza il traffico sarà garantito in entrambe le carreggiate con la sola chiusura della corsia di sorpasso.