Stefano Marchegiani nuovo presidente del Centro Studi Vitruviani

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Fano (PU) – Nuovo corso per il Centro Studi Vitruviani. Stefano Marchegiani è stato eletto presidente di quella che, dopo la scoperta della Basilica di Vitruvio, si conferma sempre più una realtà di riferimento a livello internazionale per lo studio, l’approfondimento e la valorizzazione della figura di Marco Vitruvio Pollione e della romanità fanese. Il nuovo CDA è composto dal presidente Stefano Marchegiani. Presidenti onorari, senza diritto di voto, sono Lupo Bracci e Dino Zacchilli. Fanno parte del Consiglio di Amministrazione Laura Mari, su indicazione del Comune di Fano; Giorgio Gragnola e Samuele Giombi per la Fondazione Carifano; Anna Maria Ambrosini per l’Università di Urbino; Antonello Alici per l’Università Politecnica delle Marche; Ilaria Rossetti per la Soprintendenza. Viene inoltre confermato Oscar Mei nel ruolo di direttore scientifico del Centro Studi Vitruviani, a riconoscimento del lavoro svolto con competenza e continuità in questi anni a favore della ricerca e della valorizzazione del patrimonio vitruviano.

“Sono molto onorato di questa responsabilità, che affronteremo insieme, come collettivo – dichiara Marchegiani –. Le prospettive sono avvincenti perché quello che sta emergendo dal sottosuolo conferma una tradizione lunga secoli nel racconto di Vitruvio. Il Centro Studi, nei suoi 16 anni di attività, ha avuto il merito di intuire, indagare e non abbandonare mai l’interesse verso il centro antico di Fano, pieno di tesori ancora da decifrare”. Marchegiani sottolinea come gli scavi stiano restituendo “una sorta di città ideale, un modello applicato dell’urbanistica del primo secolo imperiale, capace di portare Fano all’attenzione degli atenei internazionali e dei ricercatori”.

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“L’eredità di Dino Zacchilli rappresenta un bagaglio prezioso – aggiunge –. Mi auguro che continui al nostro fianco come protagonista assoluto e presidente onorario, perché non si tratta di un semplice passaggio di consegne, ma di uno spirito che non deve spegnersi”. Soddisfazione da parte del sindaco Luca Serfilippi: “Oggi si apre una fase nuova e sono molto contento che tutti i soci abbiano trovato la sintesi sul nome di Stefano Marchegiani, persona di grande valore culturale, storico e amministrativo per la nostra città. Pur nel suo ruolo di consigliere di opposizione, abbiamo scelto di convergere sul suo nome in maniera condivisa”.

“Il Centro Studi Vitruviani rappresenta un punto di riferimento per lo studio, l’approfondimento e la valorizzazione della figura di Marco Vitruvio Pollione e delle scoperte che stanno emergendo – prosegue Serfilippi –. Si apre ora anche una nuova fase di collaborazione, favorita dal rapporto consolidato tra l’assessore Lucia Tarsi e il presidente Marchegiani”.

“Abbiamo inoltre voluto confermare Oscar Mei come direttore scientifico per il grande lavoro svolto in questi anni – conclude il sindaco –. Siamo convinti che già dal prossimo Salone del Libro di Torino, dove Fano avrà un ruolo importante nel padiglione della Regione Marche, potrà nascere un percorso condiviso di grande valore culturale”.

“Il Centro Studi Vitruviani è una realtà preziosa per Fano e oggi può diventare ancora di più un motore culturale capace di collegare ricerca, divulgazione e valorizzazione della città – sottolinea l’assessora alla Cultura Lucia Tarsi –. Con Stefano Marchegiani, Oscar Mei e il nuovo CDA possiamo rafforzare un percorso condiviso che mette Vitruvio, la romanità e le nuove scoperte al centro della nostra identità culturale”.