“Stranizza d’amuri” Giuseppe Fiorello presenta il suo film al Masetti di Fano

Fano (PU) – Sarà Giuseppe Fiorello, in arrivo a Fano con il suo film “Stranizza d’amuri“, l’ospite di giovedì 26 giugno al Masetti Cinema. Alle ore 19.15 ci sarà la proiezione del film, introdotto e presentato in sala dal regista. Stranizza d’amuri è ambientato in una calda Sicilia nel giugno 1982. Mentre l’Italia freme per la Nazionale impegnata nei Mondiali di calcio, tra due adolescenti, Gianni e Nino, nasce un profondo legame, un sentimento fortemente osteggiato dalle famiglie e dai ragazzi del paese. Coraggiosi e affamati di vita, i due giovani non si curano dei pregiudizi e delle dicerie, sfidando il pregiudizio a caro prezzo.

Grazie all’iniziativa ‘Cinema Revolution’, che permetterà di usufruire per tutta l’estate di questo prezzo ridotto valido per i film italiani ed europei, l’ingresso avrà un costo di 3,50 €.

I biglietti sono acquistabili sia in cassa il giorno stesso dell’evento, sia online in prevendita su www.masetticinema.it .

