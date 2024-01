Strategie digitali, Social media, visibilità online: al via due interessanti corsi Formaconf

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Rappresentano un’opportunità preziosissima per approfondire la conoscenza dei social media e migliorare significativamente la propria presenza online, i corsi promossi da Formaconf e Confcommercio Marche Nord, in partenza nelle prossime settimane. A febbraio scatterà il corso Social Media & Digital Tools Base, a marzo Social Media & Digital Tools Avanzato. Le iscrizioni sono aperte sia a imprenditori e lavoratori dipendenti che voglio implementare nuove skills per migliorare il posizionamento online dei propri brand, sia a liberi professionisti e privati che vogliono muovere i loro primi passi nella gestione professionale della comunicazione online. Scadenza iscrizioni: 31 gennaio 2024.

Nel corso base gli argomenti affrontati saranno: Gestione Contenuti (Introduzione alle strategie di creazione e gestione dei contenuti per i social media, evidenziando l’importanza di un contenuto pertinente e coinvolgente); Gestione Contenuti Facebook (Approfondimento specifico sulla creazione e gestione dei contenuti su Facebook, con focus sulle caratteristiche uniche della piattaforma e sulle strategie per massimizzare l’engagement); Gestione Contenuti Instagram (Similmente al modulo su Facebook, questo capitolo si concentra su Instagram, esplorando le sue peculiarità come l’uso di immagini, storie, e hashtag); Inserzioni Sponsorizzate (Studio delle tecniche di pubblicità sui social media, con un’attenzione particolare alla creazione di campagne pubblicitarie efficaci e al targeting del pubblico giusto); Piano Editoriale (Guida alla pianificazione e programmazione dei contenuti, enfatizzando l’importanza di una strategia coerente e allineata agli obiettivi di marketing).

Queste le date: 8, 15, 22 e 29 febbraio 2024 dalle 14 alle 18, presso Confcommercio Pesaro.

Questi, invece, i temi dell’avanzato: Introduzione Social Media (Un ripasso dei concetti di base dei social media, approfondendo le dinamiche e le potenzialità di queste piattaforme); Perché scegliere la tua Piattaforma Social (Analisi dei vari social media per determinare quale sia più adatto agli obiettivi specifici di un’organizzazione o individuo); Creare un Profilo di successo (Suggerimenti e tecniche per creare un profilo social accattivante e professionale, che rifletta efficacemente il brand o la personalità dell’utente); Gestire il Contenuto (Approfondimento sulle strategie avanzate di gestione del contenuto, inclusa la cura del dettaglio e la personalizzazione in base al pubblico); Definizione degli obiettivi (Impostazione di obiettivi chiari e misurabili per la presenza sui social media, essenziali per valutare il successo delle strategie adottate); Target Audience (Identificazione e analisi del pubblico di riferimento, con l’obiettivo di creare contenuti su misura che rispondano alle loro esigenze e interessi); Content Marketing (Esplorazione di come utilizzare i contenuti per promuovere un marchio o un’idea, creando valore aggiunto per il pubblico); Pianificazione delle campagne (Strategie per la pianificazione e l’esecuzione di campagne social efficaci, inclusa la scelta dei momenti migliori per postare e la frequenza): Interazione con il Pubblico (Tecniche per coinvolgere e interagire con il pubblico sui social media, fondamentali per costruire relazioni e fedeltà); Costruire Comunità (Metodi per creare e gestire comunità online attorno a un marchio o un interesse, promuovendo il dialogo e la partecipazione attiva); IGC (User-Generated Content) (Utilizzo del contenuto creato dagli utenti per aumentare l’engagement e la fiducia nel marchio); Monitoraggio e Metriche (Tecniche per monitorare e analizzare le performance dei contenuti sui social media, utilizzando metriche e strumenti analitici); Ottimizzazione delle Strategie (Approcci per rivedere e migliorare continuamente le strategie di social media in base ai feedback e ai risultati ottenuti); Best Practices e Tendenze Future (Discussione sulle pratiche migliori nel campo dei social media e sulle tendenze emergenti, per restare aggiornati e competitivi).

Queste le date; 1, 8, 15, 22 marzo dalle 14 alle 18, sempre presso Confcommercio Pesaro.

Per iscrizioni o chiedere informazioni: 0721371195 (interno 208); s.mandolini@gmail.com – e.leonardi@formaconf.it