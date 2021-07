“Street food delle Pro loco”, a Petriano ci sono le specialità gastronomiche

0 Condividi Facebook Twitter

Petriano (PU) – Sabato 24 luglio, alle ore 18, nel borgo di Petriano (via Enrico Toti) si terrà lo “Street food delle Pro loco”, originale iniziativa ideata dalla Pro loco di Petriano, che ha unito altre sei Pro loco (Mondolfo, Urbania, Urbino, Orciano, San Costanzo e Montelabbate) nella promozione delle eccellenze gastronomiche del territorio.

Patrocinata dal Comitato provinciale Unpli, dall’Unpli Marche, dal Comune di Petriano, dalla Regione Marche e dall’Ambito territoriale sociale, la serata, ad ingresso libero, vedrà ogni Pro loco proporre le proprie specialità: Petriano la braceria; Mondolfo spiedini di pesce, sardoncini scottadito e sorbetto; Urbania il crostolo di Urbania con golose farciture, bostrengo e patatine fritte; Urbino arrosticini e crescia sfogliata di Urbino; Orciano i tacconi di Orciano alla contadina, con crema di zucca e guanciale; San Costanzo la polenta al ragù; Montelabbate ‘peach burger’, farro con le pesche e patatine fritte. Previsto anche ‘cocktail bar Proloco”. Oltre a stand gastronomici e al “Cocktail bar proloco”, è prevista musica live a cura di “Radio Studio Più”.

Pubblicità

Informazioni e prenotazioni al numero 328.1043341 (Maria). “Durante la programmazione della stagione estiva 2021 – spiega la presidente della Pro loco di Petriano Barbara Selva – ho proposto l’idea di uno street food, che riunisse più pro loco. L’idea è stata ben accolta e tutte le pro loco aderenti hanno mostrato entusiasmo. Abbiamo messo in moto la macchina laboriosa dei permessi e dell’organizzazione per un evento che non era mai stato realizzato prima e che speriamo sia il primo di una lunga serie itinerante”.

“L’unione fa la forza – evidenzia il presidente del Comitato provinciale Unpli Damiano Bartocetti –, ringrazio la Pro loco di Petriano per aver creato questa bella sinergia, l’obiettivo è riproporre l’iniziativa tutti gli anni, in forma itinerante, per valorizzare le tante ricchezze e specialità di ciascun territorio”.