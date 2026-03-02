Successo a Fano per la Serie C FIGeST di Ultimate Frisbee

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Lo sport del futuro, l’ultimate frisbee, disciplina fondata sul fair play e sull’auto-arbitraggio, ha vissuto una giornata da protagonista nelle Marche: domenica 1° marzo, presso il campo sportivo del Don Orione di Fano, si è infatti disputata con grande successo, sotto l’egida della FIGeST Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, una tappa fondamentale del campionato di serie C.

L’evento ha visto scendere in campo otto formazioni d’eccellenza provenienti da Rimini, Bologna, Pisa, Modena e Udine, oltre ai padroni di casa dell’Ultimate Frisbee Fano. La manifestazione ha confermato il crescente interesse per il “Flying Disc”, un settore che FIGeST sta promuovendo con vigore su tutto il territorio nazionale.

A testimoniare l’importanza della tappa fanese, erano presenti i vertici federali e le massime cariche cittadine. Per la FIGeST sono intervenuti il vice presidente vicario, Valeriano Vitellozzi, e la presidente di FIGeST Marche, Catia Luciani. L’Amministrazione comunale di Fano ha mostrato il suo pieno sostegno con la partecipazione del sindaco, Luca Serfilippi, e dell’assessore allo Sport, Turismo e Grandi Eventi, Alberto Santorelli.

“L’Ultimate Frisbee rappresenta perfettamente l’anima della nostra Federazione: uno sport che unisce una tecnica sopraffina a un’integrità morale fuori dal comune – ha dichiarato Valeriano Vitellozzi, per poi sottolineare – Vedere così tanti giovani competere con tale intensità e correttezza è la prova che siamo sulla strada giusta per la valorizzazione degli sport tradizionali ed emergenti”.

Sotto il profilo agonistico, la formazione locale di Ultimate Frisbee Fano ha regalato grandi soddisfazioni al pubblico presente. Nel match d’apertura, i fanesi hanno superato i Rams White di Modena con un perentorio 15–3, mettendo in mostra una difesa solida e transizioni offensive veloci. La striscia positiva è proseguita nell’incontro successivo contro i Gremlins di Rimini: una sfida spettacolare vinta da Fano per 15–6, che consolida la posizione della squadra in vista dei play-off di giugno a Padova.

“L’Ultimate Frisbee sta prendendo piede anche nelle Marche – sottolinea la delegata regionale FIGeST, Catia Luciani, che spiega – Si tratta di una disciplina unica nel panorama sportivo mondiale. In campo, tanto per cominciare, non esiste un arbitro e sono i giocatori stessi ad auto-arbitrarsi, chiamando i falli e risolvendo le dispute con rispetto e onestà. Al termine di ogni match, le squadre si riuniscono in un “cerchio” per valutare il comportamento reciproco. È uno sport dove l’abilità atletica e la precisione del lancio prevalgono sullo scontro fisico. Chi ha il disco in mano non può correre; il progresso verso la meta avviene solo tramite passaggi acrobatici, spesso conclusi con spettacolari tuffi. Come facciamo sempre invitiamo tutti gli appassionati e i curiosi a scoprire di più su questo mondo visitando il nostro sito ufficiale www.figest.it e seguendo i canali social federali. La tappa di Fano è stato solo uno dei tanti appuntamenti previsti per una stagione che si preannuncia ricca di emozioni e che mira a portare il frisbee nelle scuole e nelle piazze d’Italia come esempio di sportività assoluta. Sono orgogliosa della società organizzatrice perché unica squadra marchigiana in campo ed auspico di vedere volare questo team verso le categorie superiori. Infine vorrei rivolgere un grazie immenso agli organizzatori che sono riusciti a mettere in campo un eccellente organizzazione rispettando tutte le tempistiche di gioco permettendo ai ragazzi più lontani di rientrare nelle città di provenienza ad un orario consono”.