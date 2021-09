Successo per l’estate dell’olio DOP Cartoceto

0 Condividi Facebook Twitter

Cartoceto (PU) – Quasi 40 km di costa adriatica da Marotta a Gabicce Monte, oltre 20 strutture ricettive interessate, appuntamenti in spiaggia e tanto olio DOP Cartoceto per condire buon pane caldo e piatti della gastronomia locale. Questi gli elementi del grande successo di “Un giro d’olio Dop Cartoceto – In viaggio tra gli hotel della costa”, iniziativa promossa dal Consorzio di Tutela e valorizzazione dell’Olio Extravergine di Oliva Cartoceto in collaborazione con Federalberghi Pesaro e Urbino e l’Associazione Albergatori Fano con il sostegno della Regione Marche.

Partito nel mese di agosto, il progetto che ha permesso alle strutture alberghiere aderenti di utilizzare l’olio per la preparazione dei propri piatti e di allestire dei veri e propri corner di degustazione per i propri ospiti, è stato pensato e sviluppato per promuovere e valorizzare l’olio DOP Cartoceto all’interno del tessuto alberghiero della costa della provincia di Pesaro Urbino. L’iniziativa è stata capace di intercettare il turismo nazionale e internazionale che annualmente popola tale contesto incentivandone l’incoming verso le zone interne dove il prezioso oro verde viene prodotto.

Pubblicità

“È un bilancio estremamente positivo quello che registriamo – spiega il Presidente del Consorzio, Tommaso Maggioli – Abbiamo raccolto un forte interesse da parte dei turisti presenti così come degli albergatori. Entrambi si sono dimostrati interessati non solo a conoscere e degustare l’olio DOP Cartoceto ma anche ad acquistarlo, riconoscendone qualità e unicità, nonché a confrontarsi con i produttori. I ristoratori delle strutture alberghiere hanno avuto modo di testare l’unica DOP olearia delle Marche per la preparazione dei loro piatti – continua Maggioli – e, al contempo, i visitatori hanno scoperto come, dietro ad un prodotto d’eccellenza, il nostro olio per l’appunto, si celi un mondo fatto di produttori attenti alla qualità e alla sostenibilità, e a un territorio dalle bellezze naturalistiche e artistiche tutte da scoprire”.

Appuntamenti decisamente riusciti poi quelli in spiaggia. “Abbiamo voluto portare all’attenzione dei tanti ospiti delle nostre spiagge i temi della corretta alimentazione, focalizzandoci sul fatto che il mangiar bene e di gusto non è in contraddizione con il mangiar sano – spiega Luciano Cecchini, Presidente di Federalberghi Pesaro e Urbino e dell’Associazione Albergatori Fano – Con la “Merenda al mare”, l’olio DOP Cartoceto è stato fatto degustare a famiglie e bambini sviluppando l’idea di una merenda, (il pane con l’olio cui abbiamo abbinato anche una porzione di frutta grazie alla sinergia con “Primo Raccolto”), sana, golosa e a chilometro zero. In tanti hanno degustato l’olio DOP Cartoceto e si sono mostrati interessati a conoscerlo e ad acquistarlo. Nella sua globalità – conclude Cecchini – l’iniziativa è certamente stata significativa per i risultati e pregevole per gli obiettivi prefissi e poi raggiunti. Da ripetere anche nella prossima stagione estiva”.

“Un ringraziamento alla Regione Marche – continua Maggioli – per aver creduto in questo progetto così difficile da realizzare nella situazione attuale ma così importante per far conoscere l’eccellenze del nostro territorio agli operatori turistici e ai turisti stessi. Ancora un grazie per l’attenzione dimostrata e la collaborazione va agli operatori turistici, a Federalberghi Pesaro e all’Associazione Albergatori di Fano, alle aziende agricole coinvolte per la dedizione mostrata, ai comuni di Cartoceto e di Fano per il supporto dato”.