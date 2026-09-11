Tavullia, il Dottore spunta sul palco di piazza Dante Alighieri

0 Condividi Facebook Twitter

Tavullia (PU) – Una piazza piena, i piloti della VR46 Riders Academy sul palco e poi la sorpresa che nessuno si aspettava: Valentino Rossi. “Tavullia in Moto” non poteva cominciare in modo migliore. La prima delle tre serate, andata in scena ieri, giovedì 10 settembre, ha fatto registrare il sold out, facendo esplodere la festa in piazza Dante Alighieri. Tantissime persone hanno raggiunto Tavullia fin dal tardo pomeriggio, in una delle settimane più attese dell’anno, quella del Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini. Tifosi, famiglie e appassionati hanno riempito il centro del paese per una serata che aveva già un programma speciale, ma che ha regalato qualcosa in più rispetto alle attese. La grande sorpresa è stata infatti l’arrivo di Valentino Rossi. Una presenza non annunciata che ha immediatamente acceso la piazza e regalato al pubblico uno dei momenti più emozionanti della serata. Il nove volte campione del mondo ha raggiunto i protagonisti dell’evento, interagendo con i piloti e con il pubblico e ritrovando quella Tavullia che da sempre rappresenta la sua casa.

Un fuori programma che ha reso ancora più particolare una serata già costruita attorno alla VR46 Riders Academy. Sul palco, accompagnati dal commentatore di Sky MotoGP Mauro Sanchini, sono saliti i piloti della Academy. Insieme a loro anche Alessio “Uccio” Salucci, presenza storica dell’universo VR46. Marco Bezzecchi, Franco Morbidelli, Luca Marini, Celestino Vietti, Andrea Migno, Lorenzo Pritelli, Matteo Gabarrini e Leonardo Casadei hanno incontrato il pubblico di Tavullia tra aneddoti, curiosità e racconti sportivi. Domande, battute e racconti hanno avvicinato per una sera i protagonisti delle corse ai tanti appassionati arrivati in paese. Ma quando Valentino Rossi ha fatto la sua comparsa a sorpresa, l’atmosfera è cambiata ancora una volta. Il pubblico ha accolto il Dottore con un boato, in una piazza che per tutta la serata ha raccontato meglio di qualsiasi slogan il rapporto tra Tavullia e il motociclismo.

Pubblicità

La festa era cominciata già dalle 18 con il dj set di Claudio Coveri di Radio Sabbia, la distribuzione dei gadget VR46 e la presentazione delle realtà sportive ASD Tavullia-Valfoglia, ASD Valfoglia e ASD Babbucce, prima del grande appuntamento serale con i piloti. E dopo il sold out della prima sera, Tavullia in Moto non si ferma. L’invito è a tornare in piazza questa sera, venerdì 11 settembre, per il secondo capitolo della manifestazione, ancora una volta a ingresso gratuito. Si comincia dalle 18 con il dj set di Claudio Coveri e con la possibilità di vedere da vicino moto da competizione legate a Temporada, MotoGP e Superbike, insieme alle auto esposte da Daniel Chessa. Alle 18.30 spazio alla storia delle due ruote italiane con le moto Benelli del Museo Officina Benelli di Pesaro.

Poi Tavullia cambierà ritmo. Dalle 21 piazza Dante Alighieri diventerà un grande palco a cielo aperto per “Special Guitar Night – Tavullia in Rock”, con una formazione che riunisce musicisti legati ad alcuni dei più importanti artisti italiani. Sul palco saliranno Ricky Portera, storico chitarrista di Lucio Dalla, Mario Schilirò, chitarrista di Zucchero, Cristian “Cicci” Bagnoli della Steve Rogers Band, Adriano Molinari, batterista di Zucchero, Marco Dirani, bassista di Elisa, e Mecco Guidi, pianista di Raphael Gualazzi.

Per tutta la durata della manifestazione sarà inoltre possibile visitare la raccolta dedicata ai caschi di Valentino Rossi e di altri piloti della MotoGP, curata da “Casco Vintage Italia”, oltre alle altre esposizioni presenti in paese e agli stand gastronomici. Per facilitare l’arrivo del pubblico resta attivo anche il servizio gratuito di bus navetta “46 bis”, con collegamenti verso Tavullia da Gabicce Mare, Cattolica, Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano.