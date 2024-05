Techfem prima azienda marchigiana riconosciuta bike friendly

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Techfem si aggiudica un altro prestigioso riconoscimento per la sua grande attenzione verso la mobilità sostenibile. L’azienda fanese, specializzata in engineering & project management, si è vista infatti consegnare la certificazione FIAB “Azienda Bike Friendly” (CFE-ITA) rivolta a quelle imprese che si contraddistinguono per aver realizzato al loro interno un ambiente di lavoro che promuove e sostiene l’utilizzo della bicicletta. Techfem è la prima società della regione Marche ad ottenere la certificazione e tra le prime 10 realtà a livello nazionale.

Il protocollo, a cui ha aderito Techfem, fornisce un pacchetto di misure ampio e flessibile che spazia in sei ambiti di azione per aiutare le imprese a migliorare e promuovere la ciclabilità e diventare bike friendly. Più elevati sono gli standard soddisfatti, maggiore è il livello che l’azienda può raggiungere. Sono previsti tre livelli di merito: Bronzo, Argento e Oro. il livello ottenuto da Techfem è Argento.

Pubblicità

Tra le azioni che l’azienda ha messo in campo per ottenere la certificazione c’è la realizzazione di una Bike Station con 6 postazioni ricarica per e-bike ed una colonnina per manutenzione e gonfiaggio bicicletta. La predisposizione di appositi spogliatoi con doccia per i dipendenti che raggiungono in luogo di lavoro in bici o che comunque praticano attività sportiva nella pausa lavoro. Due appuntamenti annuali (uno già svolto ad aprile) con un partner (Cascioli Bici) che si reca in azienda per la piccola manutenzione e il controllo delle biciclette dei dipendenti. Un canale interno di comunicazione esclusivamente dedicato alla mobilità sostenibile. L’incentivo al tesseramento a FIAB con delle agevolazioni per i dipendenti. Convenzioni con aziende del territorio per l’acquisto di biciclette.

Va ricordato che Techfem oltre ad essere in prima linea con le iniziative che interessano la Settimana della Mobilità Sostenibile che si svolgono in città nel mese di settembre è anche capofila del protocollo per la Mobilità di Distretto, un progetto che vede coinvolte anche Profilglass, Fano Center, Ami-Adriabus e Aset, in collaborazione del Comune di Fano, per agevolare il percorso casa-lavoro.

“Questo riconoscimento ci riempie di orgoglio – commenta il CEO di Techfem Federico Ferrini – e alimenta la nostra mission verso la creazione di situazioni e ambienti che possano migliorare la qualità della vita dei nostri dipendenti e più in generale della comunità in cui viviamo”.