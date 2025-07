Terna: apertura dei nuovi cantieri stradali a Fano per Adriatic Link

0 Condividi Facebook Twitter

Roma – Terna comunica che, nell’ambito dei lavori per la realizzazione del nuovo collegamento Adriatic Link, l’elettrodotto sottomarino che unirà le Marche e l’Abruzzo, a partire dal 25 luglio nel Comune di Fano verranno aperti nuovi cantieri finalizzati all’interramento dei due elettrodotti in cavo tra la stazione di conversione di Fano e il sito di approdo del cavo marino nella frazione di Metaurilia.

Gli interventi, della durata di circa tre mesi, interesseranno la Strada Comunale Campo d’Aviazione, via Enrico Mattei, la Strada Provinciale via della Tombaccia (SP16), via dei Mezzadri, la Strada Comunale Ponte Alto e via della Pineta. Durante tutto l’arco dei lavori sarà comunque garantita la viabilità al traffico, procedendo a sensi alternati. Al termine dei lavori, Terna si occuperà del ripristino della pavimentazione stradale lungo tutti i tratti interessati.

Parallelamente, si svolgeranno anche le attività preparatorie all’apertura del cantiere per la realizzazione della nuova Stazione di Conversione di Fano, con parziale coinvolgimento della viabilità comunale limitatamente al transito di mezzi per la fornitura dei primi materiali. L’impatto di queste lavorazioni sarà circoscritto alle sole aree limitrofe all’esistente Stazione Elettrica di Fano.



Gli interventi, pianificati da Terna in collaborazione e coordinamento con l’Amministrazione locale e la Polizia municipale, consentiranno la realizzazione di un’opera strategica per il sistema elettrico nazionale, che permetterà di rafforzare lo scambio di energia nella parte centrale della penisola.