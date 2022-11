Terremoto Marche 2016, monitoraggio delle imprese interessate alla ricostruzione

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – CNA Costruzioni di Pesaro e Urbino, insieme alla rete Renovo, intende effettuare un monitoraggio (attraverso manifestazioni di interesse), riguardante l’opera di ricostruzione del Patrimonio edilizio privato e pubblico nelle zone colpite dal sisma del 2016.

Sono 88 i comuni interessati dai danni del sisma principalmente nelle province di Ascoli Piceno, Macerata e Fermo. Fino ad ora per lavori in abitazioni private sono stati presentati 12.715 progetti pari ad un importo di 5milioni e 196 euro.

Inoltre sono in fase di presentazione 18.307 per un importo di 7 miliardi e 800mila euro. Relativamente ai lavori in edifici pubblici sono stati presentati 1.056 progetti per un importo di 1 miliardo e 440mila euro. I progetti da presentare riferiti al patrimonio pubblico sono invece 1.706 pari ad un importo di 2milardi e 770mila euro.

CNA Costruzioni di Pesaro e Urbino invita le imprese del settore edile della provincia interessate a partecipare all’opera di ricostruzione a compilare una scheda che verrà inviata dietro presentazione di richiesta.

Per informazioni: Fausto Baldarelli 348-7009502