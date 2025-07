Terza selezione Splendida d’Italia Marche e Selezione Splendido e Splendida d’Italia Kids

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Procede senza sosta il Summer tour di selezioni regionali del concorso nazionale di bellezza SPLENDIDA D’ITALIA che promuove su tutto il territorio italiano la lotta al femminicidio.

Sabato 19 luglio, per il terzo anno consecutivo, si è svolta al Bar Tone di Fossombrone la terza tappa:14 le ragazze che hanno superato come sempre il casting online e si sono presentate alla giuria nella quattro uscite del format nazionale. La prima in casual con shorts jeans bianco e t-shirt bianca con la stampa dedicata alla lotta al femminicidio; poi si e’ passati alla sfilata in abito nero, scalze, con slogan contro questo agghiacciante fenomeno :tra le concorrenti anche la presenza di finaliste regionali come Asia Verdari, Gia Gamardella e Olta Prebibaj oltre alla corona nazionale winter tour 2025 Belen Giommi la quale ha regalato al pubblico anche un momento di ulteriore bellezza essendo stata truccata dal Make up Artist Silviu Ghinea. Poi uscita in abito elegante e costume soggette a votazione giuria composta dalla Presidente del Carnevale di Fano Valentina Bernardini, da Laura Baldelli modellista, Silviu Ghinea Make-up Artist, Daniele Carboni direttore museo della Batteria e Federico Chiarabilli commerciante.

Vittoria Ciabotti di Pesaro è stata eletta Splendida d’Italia; a Benedetta Bannini di Pesaro e a Giada Giacometti di Montelabbate è stata consegnata la fascia con il titolo Sorriso Tv; Moda mare a Giulia Tataru di Fano e a Giada Vinozzi di Fano. La selezione delle ragazze è stata preceduta dalla tappa di selezione SPLENDIDO E SPLENDIDA KIDS dedicato alla categoria bambini e bambine dai 3 ai 12 anni vinta da Alessia Gagliandolo di 4 anni di Calcinelli e Federico Pierini 8 anni di Fano.

Ospiti speciali i ballerini del gruppo AISPOD di pizzica capitanati dalla mitica Romina Alesiani di Fano affiancata da Manuel Anniballi, Monia Marini e Piera Lostia. La serata é stata condotta da Augusto Alessi con la direzione artistica e organizzativa di Francesca Cecchini titolare del Concorso e dell’agenzia Pinkeventi di Fano.

Prossimo appuntamento domenica 27 agosto Bon Bon Lido Di Fano