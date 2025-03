Tra storia e natura: trekking primaverili alla scoperta di Colli al Metauro

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Il Comune di Colli al Metauro, con la collaborazione della travel blogger Valentina Pierucci, autrice del blog unamarchigianainviaggio.it, ha organizzato per le domeniche 30 marzo, 6 e 13 aprile, delle passeggiate alla scoperta della storia, delle tradizioni, delle eccellenze enogastronomiche e delle bellezze naturalistiche del territorio comunale. La quarta edizione dell’iniziativa ‘Trekking di primavera a Colli al Metauro’, uno dei 28 Comuni del progetto di promozione turistica Itinerario della Bellezza, è stata presentata presso la sede di Confcommercio Marche Nord.

“Una iniziativa interessante e valida – ha esordito il responsabile dell’Itinerario della Bellezza Amerigo Varotti – che ha riscosso grande successo nelle precedenti edizioni e ha portato anche alla pubblicazione di un libro. E’ questo un bel modo di valorizzare il territorio che rientra pienamente nel nostro progetto Itinerario della Bellezza”.

Ha proseguito l’assessore alla cultura Francesco Tadei: “L’obiettivo è quello di aggregare, tramandare la memoria, immergersi nella natura, scoprendo allo stesso tempo la storia dei luoghi. Un’iniziativa che cresce anno dopo anno attirando tanti visitatori. È uno dei tanti eventi che grazie alla collaborazione di associazioni e volontari organizziamo per promuovere e valorizzare il territorio”.

Pieno sostegno da parte di Confcommercio: “Queste tipologie di proposta sono sempre più ricercate. Il turismo outdoor, sostenibile – ha sottolineato il direttore Agnese Trufelli – ormai da qualche anno rappresenta un modo di viaggiare sempre più usato da giovani e famiglie che ricercano uno stretto contatto con la natura attraverso appunto escursioni, trekking, passeggiate e itinerari in mountain bike. Complimenti agli organizzatori per questa iniziativa che sosteniamo con convinzione”.

Nel dettaglio è entrata Valentina Pierucci, che ha anche curato il libro ‘Storia, archeologia, tradizioni e antichi mestieri a Colli al Metauro’: “I “Camminatori di Pozzuolo” accompagneranno i partecipanti negli itinerari dei trekking, mentre Professori e Ambasciatori del territorio guideranno i gruppi in un percorso alla ricerca delle “radici”. Protagonista della prima giornata, domenica 30 marzo, sarà Pozzuolo con la passeggiata “Pozzuolo e le api: trekking “bio-diverso”, incentrata sulla biodiversità che rende il territorio comunale ospitale per le api. A parlarne sarà Serena Alunni, del Consorzio apistico della Provincia di Pesaro e Urbino, apicultrice nata in una famiglia di apicoltori biologici che ha fatto delle api la sua vita e la sua professione. Terminato il trekking, chi vorrà potrà partecipare al pranzo che si terrà presso Acli Pozzuolo, su prenotazione e a pagamento. La domenica successiva, il 6 aprile, si farà tappa a Serrungarina e Bargni, delle cui origini parlerà la Direttrice della Rete della Via Flaminia, Vanessa Lani, co-organizzatrice di questa mattinata. Si tratterà di un “Trekking teatrale tra piceni e romani” caratterizzato da incursioni teatralizzate di personaggi che anticamente abitavano queste zone e che allieteranno la visita con i loro racconti inediti, grazie alla speciale collaborazione con la compagnia ET Teatro prêt-à-porter. Un terzo percorso è in programma per domenica 13 aprile e si terrà a Montemaggiore al Metauro. Dall’alto delle mura storiche, i partecipanti seguiranno il tragitto del Fiume Metauro e ne scopriranno i cambiamenti geologici e paesaggistici grazie al geologo Prof. Francesco Bocchino, Funzionario della Regione Marche impegnato nella tutela delle acque e professore a contratto di geologia applicata presso l’Università degli studi di Urbino “Carlo Bo”. Si visiterà la mostra fotografica “Omaggio al fiume Metauro” presso il centro studio Mario Luzi di Montemaggiore, realizzata dal Comune di Colli al Metauro e curata dall’Associazione Centrale Fotografia. Marcello Sparaventi, Presidente dell’Associazione, parlerà del progetto fotografico da cui si è generata l’esposizione che sarà visitabile fino al 25 maggio”.

La partecipazione ai trekking è gratuita e la prenotazione è obbligatoria, contattando i numeri: 328 5517585 – 0721 892931