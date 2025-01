Truffe agli anziani, incontro in Prefettura

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Questa mattina, presso il Palazzo del Governo, si è tenuto un incontro, coordinato dal Prefetto di Pesaro Urbino Emanuela Saveria Greco, con i rappresentanti di Abi Marche, dott. Capomagi nonché di Poste Italiane, dott. Laghi, dott. Di Giorgio e dott. Goubran, alla presenza del Questore di Pesaro, dott.ssa Montereali, del Comandante provinciale dei Carabinieri, Col. Corda e del Comandante provinciale della Guardia di Finanza, Col. Brucato, per valutare ulteriori e condivise iniziative di sensibilizzazione contro l’odioso fenomeno delle truffe agli anziani.

Il Prefetto Greco, durante l’incontro, ha ricordato quanto è stato già avviato sul tema a livello territoriale dalla Prefettura, con il supporto indispensabile delle Forze di Polizia, come il volantino informativo per sensibilizzare i soggetti più esposti sull’argomento nonché le attività, anche comunicative, che i comuni di Pesaro e Urbino stanno ponendo in essere con i fondi del Ministero dell’Interno destinati alle attività di prevenzione di tali illeciti.

Pubblicità

Con i rappresentanti di ABI e di Poste è stato condiviso di continuare nelle azioni di sensibilizzazione dell’utenza e degli operatori bancari e postali già attuate dai propri Uffici e, contemporaneamente, valutare l’avvio di campagne informative specifiche per questa provincia finalizzate, da un lato, ad intercettare comportamenti ed operazioni “inusuali” che potrebbero essere segnali di possibili tentativi di truffa in corso e, dall’altro, tese a diffondere messaggi per avvisare in modo più incisivo la loro clientela.