Turismo, Baldelli: “Presentato a Roma il Cammino dei Cappuccini”

0 Condividi Facebook Twitter

Regione Marche – 17 tappe, 25 comuni che interessano tutte e 5 le province marchigiane, unite da un percorso di circa 400 chilometri. È stato presentato a Roma, alla sede dell’Enit, l’Agenzia nazionale per il turismo, il “Cammino dei cappuccini”. A promuovere l’evento Antonio Baldelli, deputato di Fratelli d’Italia, a cui hanno partecipato anche Sandro Pappalardo, membro del cda di Enit, Marco Bruschini, direttore dell’Agenzia regionale delle Marche per il turismo, Miriam Giovanzana, giornalista e direttrice editoriale di “Terre di mezzo” e i protagonisti, i frati cappuccini che animano il Cammino. Presenti anche molti sindaci e assessori dei comuni interessati come Fossombrone, Camerino, Offida, Cagli, Appignano del Tronto, Castignano, Montefalcone, Force, Serra Sant’Abbondio, Frontone, Fiastra, San Severino Marche, Fossombrone.

Antonio Baldelli, deputato di fratelli d’Italia: “Il cammino dei Cappuccini è come il filo di una collana che ha la capacità di unire tutte le sue perle. Una grande opportunità per far conoscere la bellezza della nostra terra, i suoi comuni, promuovere un turismo lento. Un’esperienza che coniuga il benessere fisico, mentale e spirituale. Una straordinaria opportunità per l’economia della regione e in particolare per i territori interni”.

Pubblicità

Fra Sergio Lorenzini, Ministro Provinciale dei frati minori Cappuccini delle Marche: “Un momento importante per accrescere la consapevolezza di un valore che appartiene al nostro territorio. Un valore storico, culturale, artistico e spirituale che può collegare insieme tante realtà differenti ma che unite portano un valore aggiunto a quello che già possiede la nostra regione”.

Marco Bruschini, direttore dell’Agenzia regionale delle Marche per il turismo: “I Cammini sono sicuramente un modo di fare turismo riuscendo anche a concentrarsi su stessi oltre che sul territorio. Un prodotto turistico cosi ben fatto deve essere necessariamente promosso sui mercati internazionali e quindi l’intuizione di raddoppiare le destinazioni sull’aeroporto regionale di Ancona porterà sicuramente più turisti che apprezzeranno quello che il turismo spirituale e religioso delle Marche può offrire”.

Alberto Alessandri, sindaco di Cagli: “Ciò che e stato presentato oggi a Roma è una realtà che si cala a pennello nei nostri territorio e ne esalta tutte le potenzialità”.