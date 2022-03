Turismo, Confcommercio Marche Nord: “Al fianco di imprese e operatori con servizi e promozione”

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Al fianco di imprese e operatori con servizi e promozione turistica. La stagione estiva si avvicina e Confcommercio Marche Nord ha incontrato le attività turistiche di Gabicce Mare per un confronto su importanti tematiche di stretta attualità. A fare gli onori di casa il presidente Angelo Serra, che ha portato i saluti e presentato la squadra locale di Confcommercio, guidata da Cinzia Foschi: “Una squadra unita, preparate e disponibile, al servizio delle tante esigenze delle imprese”.

Presente tutto lo staff Marche Nord con il direttore generale Amerigo Varotti e la vice Agnese Trufelli. Tanti gli argomenti affrontati dai professionisti di Confcommercio: l’avvocato Marcello Maffei, il consulente del lavoro Arianna Balestrieri, il commercialista Fernando Ricci, Luca Andreani e l’ingegnere Giovanni Balducci. Si è parlato di assunzioni, agevolazioni e pagamenti, di rivalutazione degli immobili, normative anti-Covid e Green pass, di sicurezza sul lavoro e anche del caro-energia. Il presidente Serra ha evidenziato quanto gli albergatori stanno facendo per Gabicce Mare, dalla sistemazione del teatro cinema Astra per ospitare iniziative e non solo, ai parcheggi, fino ad alcuni lavori di riqualificazione.

Ha concluso il direttore Varotti: “In questi periodi difficili Confcommercio si sta confermando quanto mai vicina alle imprese. Siamo l’unica associazione di categoria che oltre ad offrire servizi, facciamo tanta promozione turistica. Noi rappresentiamo le imprese del turismo. Nonostante la pandemia, la guerra in Ucraina e il caro-energia, per cui solo noi a livello provinciale ci siamo mobilitati, siamo fiduciosi in vista della stagione estiva. Gabicce nel 2021 ha fatto registrare 528.000 presenze, più 39 per cento rispetto al 2020. Si è recuperato molto in termini di presenze e arrivi, pur non raggiungendo i livelli del 2019. Da parte nostra l’impegno è massimo e i risultati grazie all’Itinerario della Bellezza, il progetto di promozione turistica da noi ideato e curato, sono senz’altro positivi. Siamo già stati a Madrid e nei prossimi mesi saremo presenti ad altre importanti fiere, da Napoli a Bergamo, fino alla Bit di Milano, dove l’11 aprile presenteremo la nuova edizione dell’Itinerario. Il primo aprile uscirà l’Itinerario del silenzio e della fede per sviluppare il turismo religioso, in costante crescita, nella provincia. Ne fa parte anche Gabicce. E ancora usciremo con l’Itinerario Musicale e quello motociclistico delle Marche, l’unica guida della nostra regione. Sempre il 1° aprile organizzeremo un educational riservato agli albergatori di Gabicce. Il 30 marzo, invece, a Urbino è in programma la seconda conferenza sul turismo. Per l’estate poi stiamo lavorando a diverse iniziative per allietare l’accoglienza. Insomma un programma ricchissimo e concreto, per sostenere le imprese turistiche e promuovere la nostra bellissima provincia”.