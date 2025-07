“Turismo in Festa” a Gabicce Mare

0 Condividi Facebook Twitter

Gabicce Mare (PU) – Tre serate sotto le stelle, tra musica, spettacolo e divertimento. Torna a Gabicce Mare ‘Turismo in Festa’, la manifestazione che da ben dieci anni anima l’estate della bella città adriatica incastonata tra il San Bartolo e la Romagna. L’evento in programma il 4-5-6 luglio è promosso come sempre da Confcommercio Marche Nord, dall’Associazione Albergatori Gabicce Mare e dal Gruppo Albergatori Multiservizi, con il contributo del Comune e il sostegno di 50&Più, RivieraBanca, Ente Bilaterale Commercio e Turismo Pesaro Urbino e Regione Marche.

E’ stato presentato presso la sala consiliare del Comune. “E’ una manifestazione molto importante per la nostra città – ha esordito la sindaca Marila Girolomoni – sempre tanto attesa dai nostri concittadini che DAI turisti. Un evento di punta del nostro ricco calendario estivo, che siamo molto contenti di ospitare e sostenere. Un grande ringraziamento va a Confcommercio e a tutti coloro che collaborano alla riuscita”.

Ha poi preso la parola il presidente di Confcommercio Angelo Serra: “Ricordo bene quando ormai dieci anni fa si decise di dar vita a ‘Turismo in Festa’. Edizione dopo edizione ha avuto un successo crescente, ma soprattutto ha portato a raddoppiare le presenze turistiche. E anche quest’estate non deluderà le attese”.

Entusiasta il direttore Agnese Trufelli: “E’ una manifestazione che propone sempre artisti importanti e appartenenti al nostro territorio ed è anche per questo molto apprezzata. La promozione turistico-culturale è fondamentale per Confcommercio e la qualità di ‘Turismo in Festa’ lo dimostra. Ringraziamo quindi tutti i partner che rendono possibile le tre serate tutte da vivere e che credono, come noi, nel territorio”.

Tra i partner RivieraBanca: “RivieraBanca è accanto alla comunità e a chiunque intraprenda iniziative e contribuisca a portare valore al territorio – ha sottolineato il Presidente Fausto Caldari – e sostiene “Turismo in Festa” poiché favorisce l’entusiasmo dei turisti che scelgono di trascorrere le vacanze a Gabicce Mare. Con Confcommercio Marche Nord, collaboriamo da anni, con attenzione ai nostri luoghi e alla loro identità culturale ed enogastronomica che, assieme all’intrattenimento, hanno una notevole rilevanza nell’ambito del settore turistico ed estendono le opportunità anche verso l’entroterra, in una dimensione di territorio unico”.

Alla presentazione hanno partecipato anche Fabio Bargnesi, organizzatore dei concerti, l’artista Stefano Ligi, la presentatrice dell’evento Letizia Vincenzetti e il Presidente Federalberghi provinciale Paolo Costantini. La manifestazione propone anche quest’anno un programma variegato, in grado di soddisfare tutti i gusti e le preferenze musicali.

Tutte le serate si terranno alle 21 in piazza Municipio

Il sipario si alzerà venerdì 4 luglio con TonyB italian songs, nuovo progetto di Fango, all’attivo 2 dischi negli anni ’90. Dal vivo con una band di 4 bravi musicisti, proporrà canzoni evergreen italiane degli anni 50/60/70 famose nel mondo, che canterà con il coinvolgimento del pubblico ed un po’ di “sana ironia”.

Si proseguirà sabato 5 luglio con il concerto attesissimo di Stefano Ligi che già nelle passate edizioni ha entusiasmato il pubblico di Gabicce Mare. Il cantautore di Urbino, che vanta collaborazioni con il grande Lucio Dalla e tante apparizioni in tv, sta girando l’Italia con un omaggio ai grandi cantautori italiani che hanno fatto la storia della musica.

La manifestazione si concluderà domenica 6 con Cristina Di Pietro e i Pop Deluxe. Condurranno i presenti in un viaggio tra i migliori successi italiani e internazionali 80, 90 e 2000. Cuore, energia e tante emozioni sapientemente dipinte da una band che nel suo nucleo condivide un lunghissimo viaggio di vita! Una tela di note che attraverso i migliori successi della musica Pop si ramifica in tutte le sue influenze possibili.