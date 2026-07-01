Turismo, Itinerario della Bellezza DMO della provincia di Pesaro Urbino

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Vallefoglia (PU) – L’Itinerario della Bellezza si propone come DMO (Destination Management Organization) della provincia di Pesaro Urbino. È il messaggio chiaro e strutturato che Confcommercio Marche Nord ha lanciato dal teatro “Santi” di Vallefoglia, dove si è svolto l’incontro “Una nuova visione”. L’occasione per un’analisi, un confronto e soprattutto per tracciare le direttrici strategiche per i prossimi anni, insieme ad amministratori, partner, esperti, il mondo dell’accoglienza e del commercio.

“Un progetto turistico nato nel 2018 con cinque Comuni – ha esordito il presidente Angelo Serra – per trasformare il nostro patrimonio diffuso in un brand forte, riconoscibile e competitivo sui mercati internazionali, che continua a rinnovarsi e ad evolversi per lo sviluppo turistico ed economico del territorio”.

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Nel dettaglio delle rilevanti novità è entrata la direttrice Agnese Trufelli: “Il 2026 ha visto l’ingresso di tre nuovi Comuni: Vallefoglia, Belforte all’Isauro e Tavullia. Ora sono 29. I due step principali riguardano la promozione con la partnership strategica e prestigiosa con Visit Italy, la celebre piattaforma culturale dedicata alla valorizzazione dell’Italia meno nota, e la commercializzazione turistica, trasformando la promozione in economia reale attraverso canali di vendita professionali e pacchetti turistici dedicati, grazie alla collaborazione con Criluma Viaggi. L’Itinerario della Bellezza ora si propone come una DMO reale del territorio, l’unica della provincia di Pesaro Urbino”.

“Lo faremo – ha proseguito la vicepresidente Barbara Marcolini – collaborando con le amministrazioni, la Regione e l’Atim, le imprese, i partner. La digitalizzazione è fondamentale per capire le preferenze turistiche e i flussi, e intercettarli. Il turismo è la leva economica principale, trainante per lo sviluppo del territorio. Noi siamo un’infrastruttura di governance pronta a guidare il territorio nel mercato globale con la forza e l’autorevolezza di un’unica D.M.O. provinciale”.

Di notevole interesse gli interventi di Ruben Santopietro, founder e CEO di Visit Italy, tra i massimi esperti di marketing territoriale e destination branding, e Antonio Recchi, CEO di Criluma.

“L’Itinerario della Bellezza – ha evidenziato Santopietro – è un progetto che dimostra quanto i territori possano crescere quando scelgono di raccontarsi insieme, superando i confini del singolo Comune e costruendo una visione condivisa. Oggi il turismo ha bisogno proprio di questo, luoghi capaci di fare sistema e trasformare la propria identità in una destinazione riconoscibile”.

Attraverso progetti e contenuti multimediali innovativi, la collaborazione punta a ridefinire la percezione dei territori, promuovendo una visione del Paese più autentica, profonda e strettamente connessa alle comunità locali.

“La nostra – ha spiegato Recchi – sarà una regia operativa che tiene insieme prodotto, mercato e ricadute territoriali. Traduciamo il patrimonio dei Comuni in itinerari concreti. Attiveremo la domanda: racconto e vendita lavorano insieme, trasformando la visibilità in richieste reali. Non una promozione occasione, ma un sistema stabile che rende l’Itinerario acquistabile, misurabile e replicabile”. Già 20 itinerari-pacchetti, capaci di moltiplicarsi, che coinvolgono tutti i Comuni. Altra novità l’attivazione di un servizio di collegamento, attraverso Gam (Gruppo Albergatori Multiservizi) tra costa, entroterra e l’aeroporto delle Marche e quello di Rimini, che consentirà ai turisti di vivere e conoscere a 360 gradi la regione.

Atteso il contributo di Silvia Luconi, sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale delle Marche: “Le Marche stanno vivendo una crescita costante del turismo grazie agli investimenti realizzati. Ora però serve un salto di qualità. Per essere più competitivi e attrattivi dobbiamo rafforzare l’organizzazione delle destinazioni turistiche attraverso le DMO, per generare più servizi, una migliore promozione e una maggiore capacità di destagionalizzare i flussi. In tal senso sono di grande interesse e vanno nella direzione giusta le novità dell’Itinerario della Bellezza”.

In platea tanti amministratori locali, tra cui il sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchielli che ha portato i saluti: “Abbiamo ritenuto strategico aderire all’Itinerario, progetto valido e concreto, perché solo facendo squadra possiamo promuovere il territorio”.

Il presidente della Camera di Commercio Gino Sabatini e il direttore generale di Confcommercio Marche Massimiliano Polacco hanno espresso il loro pieno sostegno all’Itinerario della Bellezza, ribandendo l’importanza di fare rete e delle nuove DMO per un nuovo modello di governance per il turismo marchigiano.

Sulla stessa lunghezza d’onda gli interventi dei partner, ad iniziare da quello del vicepresidente provinciale dell’Ente Bilaterale del Turismo Fabrizio Bontà.

“Investire nella cultura e nella valorizzazione del territorio – ha affermato Roberta Pé, Responsabile Associazioni e Gruppi di Acquisto del Gruppo Hera – significa sostenere lo sviluppo delle comunità e rafforzare il legame dei luoghi in cui operiamo ogni giorno. È con questo spirito che affianchiamo progetti come Itinerario della Bellezza, che mette in rete istituzioni, imprese e cittadini, valorizzando il patrimonio locale e contribuendo alla crescita dei territori.”

“L’Itinerario della Bellezza – ha osservato il Presidente di RivieraBanca Fausto Caldari – è un progetto che racconta al meglio il valore di fare rete tra territori, istituzioni e imprese. Siamo orgogliosi di sostenerne la cultura del territorio, perché rappresenta un modello concreto di sviluppo capace di valorizzare le eccellenze locali, di sviluppare l’economia locale e il turismo e generare opportunità per le comunità. Una visione che condividiamo e che guarda al futuro con autenticità”.