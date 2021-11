Udc Fano “Troppi i carabinieri che si tolgono la vita. Basta funerali!”

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – L’Udc Fano evidenzia l’inaccettabilità di perdere risorse umane come, il suicidio del carabiniere ad Apiro (Macerata), trovato morto nella sua abitazione.

“Purtroppo, – sottolinea Stefano Pollegioni – con grande dolore apprendo dell’ennesimo suicidio che colpisce l’Arma dei Carabinieri nella nostra Regione Marche. Un evento che si aggiunge ad una già triste lista di gesti, tendenti a sopprimere la vita, compiuti da appartenenti alla nostra cara benemerita. Sono addolorato, sono stato anche io un appartenente all’Arma dei Carabinieri, per quanto accaduto due giorni fa ad Apiro un fatto che va ad aggravare una ferita ancora aperta a causa dell’analogo fatto accaduto nel mese di marzo a Collemarino di Ancona. Le mie condoglianze alla famiglia ed anche ai colleghi della benemerita”.

“Purtroppo, – sottolinea ancora l’esponente Udc Fano – sono tanti, troppi i casi di suicidio in cui sono coinvolti appartenenti all’Arma dei Carabinieri (22 dall’inizio dell’anno e due nelle ultime ore che hanno interessato le Marche e il Piemonte). Un dato importante e un silenzio che va interrotto assolutamente. Dobbiamo intervenire, è ormai urgente che le Istituzioni di Governo si interessino del fenomeno e facciano cose concrete”.

“Certamente non tutto parte dall’interno del contesto lavorativo – viene evidenziato – ma bisogna comunque tener conto che i Carabinieri, essendo Forza di Polizia anche Militare, fanno un mestiere non facile che richiede spesso molti sacrifici che coinvolgono non solo il singolo ma anche la famiglia e tutta la sfera privata ( trasferimenti lontano dagli affetti, missioni spesso pericolose, missioni di pace in luoghi di guerra, responsabilità che spesso non ti fanno dormire le notte ) mettendo a dura prova anche l’aspetto psicologico della persona. La domanda torna ad essere sempre più forte: cosa sta succedendo? Perché questo silenzio? Possibile che nessuno nell’ambito dirigenziale si pone la domanda? È forse scomodo?”

Un richiamo alle istituzioni di Governo: BASTA FUNERALI CHE SI POSSONO EVITARE!

In qualità di Delegato UDC per il Comparto sicurezza non sarò indifferente a questo fenomeno e mi impegnerò con delle azioni per coinvolgere le Istituzioni preposte ad intervenire con delle risposte fattive e concrete una volta per tutte.