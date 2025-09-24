Uguccioni nominata consigliere nazionale del gruppo donne imprenditrici Fipe Confcommercio

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – La ristoratrice Gabriella Uguccioni è stata nominata consigliere nazionale del gruppo donne imprenditrici della Fipe (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) Confcommercio. Un importante risultato che premia capacità, esperienza e professionalità di un’imprenditrice dell’entroterra, chef patron del ristorante ‘La Coppa’, e il lavoro portato avanti con impegno da Fipe Confcommercio Marche Nord.

“Un grande ringraziamento – sottolinea emozionata Uguccioni – per la fiducia riposta nella mia persona. Sono felice e prometto il massimo impegno. Rappresenterò tutte le imprenditrici della provincia di Pesaro Urbino”.

Pubblicità

Forza, passione e identità: “Le donne ristoratrici sono questo e tanto altro. Siamo custodi di tradizioni, innovatrici silenziose e imprenditrici determinate, unendo il calore dell’ospitalità alla fermezza della gestione. In un settore ancora segnato da sfide e disparità, le donne ristoratrici portano avanti il loro lavoro con passione e resilienza, affrontando ogni giorno il delicato equilibrio tra creatività e impresa. Alcune guidano cucine stellate, altre gestiscono trattorie di famiglia tramandate da generazioni, ma tutte condividono un obiettivo comune: offrire autenticità, qualità e accoglienza”.

Molto soddisfatti la direttrice di Confcommercio Marche Nord Agnese Trufelli e il presidente dell’associazione Ristoratori Pesaro Urbino Mario Di Remigio: “Siamo orgogliosi di questa sua importante nomina. Gabriella saprà ben rappresentare tutte le istanze delle donne imprenditrici della ristorazione e valorizzare ancora di più il territorio, costa ed entroterra, dove lavora e vive. Aspetti che conosce già molto bene perché oltre ad essere una ristoratrice è una donna impegnata a promuovere le eccellenze enogastronomiche e anche la cultura della ospitalità. Le auguriamo di cuore buon lavoro”.