Ultimate Frisbee Fano Association, tutto pronto per l’esordio delle due squadre giovanili

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – È la vigilia dell’atteso esordio in campionato anche per due squadre giovanili dell’Ultimate Frisbee Fano Association, entrambe reduci dal proficuo collaudo al Torneo Bronx Side di Riccione. Si tratta dei Flying Gulls U20 e degli Angry Gulls U15, che domani saranno di scena nella città di Romeo e Giulietta. Il CUS Verona Park ospiterà infatti sia questo primo appuntamento che il secondo, in cartellone domenica 4 maggio, mentre la tappa finale si terrà sabato 24 e domenica 25 maggio a San Biagio (PD).

Per i Flying Gulls nel torneo U20 l’avventura scatterà alle ore 12 sfidando i Donkey Divers Milano, dopodiché dalle 16:30 chiuderanno questa spedizione veronese incrociando i riminesi della Cotarica J. Nei weekend successivi completeranno poi la fase a girone misurandosi con 360 Milano, CUS Padova Barbafighto e con le bolognesi One Tribe e BFD NextGen. Per questa prima trasferta in Veneto sono stati convocati Filippo Baronciani, Matteo Bonifazi, Massimo Garcia, Leonardo Lanari, Paolo Landini, Mattia Meloni, Nicola Meloni, Lorenzo Panicali e Paolo Renzi. Gli Angry Gulls nella competizione riservata agli U15 domani debutteranno invece alle 10:45 contro la BFD Neptune Bologna e nella stessa giornata incontreranno anche Voladora Parma e CUS Padova, con inizio rispettivamente alle ore 12:30 e 15:15.

Pubblicità

Del gruppo dei fanesi fanno parte pure le milanesi Treseizero e Donkey Divers, UltiSelva Padova e Libera Trento. Reclutati per l’occasione Giovanni Baldi, Alessandro Biondi, Tobia Ciuccoli, Zinaida Dellarosa, Lorenzo Marinelli, Alessandro Principe e Francesco Romano. Indisponibili, nella circostanza, Camilla Bosca, Rebecca Busca, Giulio Pierini e Simone Scattaglia. Ad accompagnare le due formazioni della società del presidente Giovanni Bottegoni saranno Andrea Baronciani, Diego Signoretti e Nicolas Marchionni.