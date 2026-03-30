“Un Caffè con il Sindaco”, al via incontri nei quartieri

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Fano (PU) – Un caffè, una stretta di mano, una conversazione diretta. Parte mercoledì 1° aprile “Caffè con il Sindaco”, l’iniziativa promossa dal sindaco di Fano Luca Serfilippi per incontrare i cittadini nei quartieri e nei luoghi della città, ascoltare esigenze, raccogliere proposte e rafforzare il dialogo con la comunità.

Il primo appuntamento è in programma dalle 9 alle 11 al Bar Le Terrazze, in via Liguria 7, e segna l’inizio di un vero e proprio giro che nelle prossime settimane toccherà diverse zone della città. Un percorso costruito attorno a tre parole chiave – ascolto, partecipazione e condivisione – con l’obiettivo di creare occasioni concrete di confronto diretto tra amministrazione e cittadini.

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“Ho voluto questa iniziativa perché credo che il rapporto tra istituzioni e cittadini debba essere diretto, costante e autentico – spiega il sindaco Luca Serfilippi –. Un caffè può sembrare un gesto semplice, ma è spesso proprio nella semplicità che nasce il confronto più vero. Ascoltare le persone, raccogliere osservazioni, capire criticità e aspettative è fondamentale per amministrare bene e per costruire risposte davvero vicine ai bisogni della città”.

L’iniziativa nasce dalla volontà di portare il confronto fuori dagli uffici, nei luoghi della quotidianità, per rafforzare la vicinanza dell’amministrazione al territorio e dare spazio a un dialogo aperto e concreto sui temi che riguardano la vita della comunità fanese.

“Voglio che questo tour nei quartieri diventi un appuntamento utile, vero, non formale – aggiunge Serfilippi –. L’ascolto non può essere un momento occasionale, ma deve diventare un metodo di lavoro. Solo stando tra i cittadini, nei quartieri e nei luoghi della città, si possono comprendere fino in fondo le esigenze della comunità e dare risposte più efficaci”.