Un week-end per scoprire e assaggiare la birra artigianale

Pesaro – “Birra…e sai cosa bevi”, un vecchio claim pubblicitario che in questo fine settimana suonerà quanto mai attuale con l’opportunità per tutti di scoprire i segreti della lavorazione artigianale della celebre bevanda. Da sabato 6 a lunedì 8 dicembre le Marche si trasformeranno in una grande mappa del gusto con BAM – Birrifici Aperti Marche, weekend dedicato alla birra artigianale, alla cultura e alla tradizione brassicola (e non solo) del territorio, giunto alla sua terza edizione.

Organizzato dalla CNA e da Abm (Associazione Birrifici Marchigiani) e promosso dalla Regione Marche l’iniziativa vedrà oltre venti birrifici agricoli e artigianali, dalle colline dell’entroterra alla costa adriatica, aprire le proprie porte per degustazioni, visite guidate, laboratori, musica dal vivo e spettacoli, offrendo al pubblico un’esperienza autentica tra sapori, storie e passione imprenditoriale.

Il settore brassicolo marchigiano, nonostante le difficoltà degli ultimi anni, dimostra una vitalità crescente: secondo uno studio del Centro Studi Sistema CNA, le Marche contano oggi 39 birrifici attivi, di cui 15 agricoli, distribuiti in modo capillare con Ancona (10), Macerata (9), Ascoli Piceno (8), Pesaro Urbino (7) e Fermo (5). Una filiera che ha saputo reagire con forza agli shock economici post-Covid, anche grazie al sostegno convinto delle istituzioni regionali.

All’iniziativa hanno aderito 4 birrifici della provincia di Pesaro e Urbino:

Birrificio Blink di Pesaro (via Serra 114)

Birrificio del Catria di Cantiano (via Fossato 5)

Birrificio Renton di Fano (via Mura Augustee 14);

Oltremondo Birrificio Contandino di Montemaggiore al Metauro (via Borghetto 9).

L’evento nasce con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze locali e creare una rete tra produttori e visitatori, promuovendo un turismo esperienziale e sostenibile. Con BAM ogni visita a un birrificio è un viaggio tra sapori, tradizioni e innovazione. Ogni birrificio proporrà un proprio programma di attività, tra degustazioni guidate e incontri per scoprire i segreti della produzione, le materie prime marchigiane e le innovazioni che caratterizzano una filiera sempre più riconosciuta anche a livello internazionale.

Dalle cotte pubbliche ai laboratori sulla tostatura dei malti, dai concerti ai dj set, passando per canti gregoriani, stand-up comedy, pranzi tematici, street food agricolo, trekking birrari, presentazioni di birre speciali, corriera della birra con tour in autobus, laboratori per bambini, degustazioni alla cieca, esposizioni di artisti locali, proiezioni, mercati locali e tantissimo altro consultabile nei canali ufficiali della manifestazione e nei rispettivi siti e pagine social dei birrifici partecipanti. Inoltre, la mappa ufficiale di BAM, consultabile online e aggiornata su Google Maps (BAM 2025), accompagnerà i visitatori tra i birrifici delle cinque province, permettendo di costruire il proprio itinerario del gusto.

Con BAM 2025, ogni brindisi diventa un viaggio nel cuore delle Marche, all’insegna dell’arte brassicola, la cultura del territorio e la voglia di stare insieme. Scopri sui social tutti i birrifici aderenti, gli eventi in programma e costruisci il tuo tour