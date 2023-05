Una domenica tra gusto e bellezza con i Week-end Gastronomici di Primavera

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Dopo i ponti del 25 aprile e del primo maggio, in arrivo una ricca domenica tra gusto e bellezza con i Week-end Gastronomici, giunti alla 40esima edizione, ideati e organizzati da Confcommercio Marche Nord. In programma fino all’11 giugno, vedrà protagonisti ben 46 ristoranti, distribuiti in 30 località. ‘Itinerari nell’entroterra della provincia di Pesaro Urbino e nel Montefeltro’ il sottotitolo della manifestazione, tra le più longeve e di successo della intera regione Marche, promossa con il prestigioso patrocinio dell’Enit Agenzia Nazionale del Turismo, e il sostegno di Camera di Commercio delle Marche, RivieraBanca. Gruppo Hera e Prosciutto di Carpegna.

Viatico dei Week-End l’ormai celebre libretto, oggetto di collezione, con le date, i ristoranti aderenti, cenni sulle località e soprattutto i vari menu proposti, tutti diversi tra loro, a un prezzo promozionale, più che conveniente. Enogastronomia e non solo. La manifestazione è l’occasione, infatti, per visitare i meravigliosi borghi dell’entroterra, quelli dell’Itinerario della Bellezza e non solo. Nelle guide non manca una presentazione dei luoghi con tanto di suggestive immagini.

Domenica 7 maggio saranno 5 i ristoranti coinvolti: Agli Olivi (Cartoceto), Antica Osteria Da Oreste (Sassocorvaro Auditore), Il Prezzemolo (Pietracuta di San Leo), Il Torchio (Montefelcino), Ristorante Maria (Mondavio).

AGLI OLIVI Cartoceto via Bottaccio, 4 tel. 0721.898144 – 334.3901243 info@ristoranteagliolivi.it

Il menù: Tortino alle verdure con fonduta e tartufo Strozzapreti carciofi, asparagi e salsiccia Gnocchetti all’anatra Spiedino alla griglia Agnello fritto Insalata Patate arrosto Crostata chantilly e fragole Vini: Bianchello La Ripe Lucarelli e Sangiovese Cantina Bianchini in bottiglia d.o.c. Bianchello e Sangiovese in caraffa

ANTICA OSTERIA DA ORESTE Sassocorvaro Auditore via Risorgimento, 4 fraz. Casinina tel. 0722.629900 – 338.2974418 info@osteria-daoreste.it

Il menù: Crostini Misti Carpaccio di lonzino, rucola e grana Tagliatelle asparagi di bosco e salsiccia Ravioli ripieni di ricotta e spinaci al ragù antico di marchigiana Salsiccia, costarella, spiedino e pancetta alla brace Patate arrosto Insalata misticanza Mascarpone della casa Caffè Vini: Timotèo Sangiovese Colli Pesaresi Cantina Di Sante in bottiglia d.o.c. Bianchello del Metauro Cantina Di Sante in bottiglia d.o.c. Sangiovese e Bianchello del Metauro Cantina Di Sante in caraffa.

IL PREZZEMOLO Pietracuta di San Leo via Gramsci, 23 tel. 0541.923768 – 347.8362674 info@ilprezzemolo.com

Il menù: Carpaccio di manzo rucola e pecorino Tortino squacquerone e fossa Gnocco fritto con salame Insalatina di mele, noci e formaggio di fossa Tagliatelle al ragù Crespelle ricotta e spinaci Faraona con olive Arrosto di vitello con patate al forno Tiramisù con scaglie di cioccolato Vini: Sangiovese Orcio Cantina Terracruda in bottiglia d.o.c. Colli Pesaresi Sangiovese in caraffa.

IL TORCHIO Montefelcino via Umbria, 3 tel. 0721729100 – 339.8066070

Il menù: Piadina con salumi del Montefeltro Pecorino con miele e noci Olive all’ascolana Crostino con fonduta al profumo di tartufo Passatelli asparagi, salsiccia e pomodorini Lasagne tradizionali Spiedini di carne mista, salsicce e costine alla brace Coniglio in fricôt Insalata Patate al forno Dolce della casa Caffè Vini: Sangiovese, Bianchello azienda agricola Pagliari in bottiglia d.o.c. Sangiovese, Bianchello Azienda Fiorini in caraffa.

RISTORANTE MARIA Mondavio Località Cavallara, 2 tel. 0721.976220 – 331.7877039

Il menù: Crema di piselli con mousse di ricotta di pecora alle erbette aromatiche e guanciale di maiale croccante Passatelli con coriandoli di verdure di stagione e pesto al basilico Gnocchi di patate al ragù di anatra Sella di coniglio farcita con fave al finocchio selvatico al forno con patate al rosmarino Piccata di maiale alla griglia con insalata di pomodorini, cipollina e rucola Semifreddo alla moretta con caramello all’anice Varnelli Caffè Vini: Bianchello del Metauro San Cesareo e Colli Pesaresi Az. Morelli in bottiglia d.o.c.

Per partecipare ai “Week end Gastronomici 2023” occorre prenotarsi telefonicamente, direttamente ai ristoranti prescelti, indicando il numero dei presenti. Il successo riscosso dall’iniziativa ha evidenziato la necessità di una tempestiva prenotazione ben più anticipata rispetto al termine segnalato, poiché alcuni esercizi coprono spesso le proprie possibilità di sistemazione già settimane prima. La prenotazione è impegnativa per l’esercente, ma anche per il cliente, che potrebbe essere chiamato a rispondere del danno emergente, derivante al gestore, dell’eventuale mancata presenza senza tempestiva disdetta. Il carattere eccezionale dell’iniziativa non consente agli operatori di praticare sconti per “bambini” che occupano un posto a tavola o sono presenti in sala.