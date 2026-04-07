Una Pasqua in sella con la SCD Alma Juventus Fano

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Il lungo fine settimana di Pasqua e Pasquetta ha visto le formazioni della SCD Alma Juventus Fano impegnate su più fronti tra Romagna e Marche, con un doppio appuntamento durissimo per gli Allievi ed il debutto stagionale per i Giovanissimi. I più grandi, ovvero gli Allievi, hanno dapprima partecipato alla vigilia di Pasqua al 6° Trofeo Bellaria Igea Marina (RN) e 5° Memorial Stelio Neri, dove su 145 partenti solo la metà ha concluso la prova. In una corsa sviluppatasi a velocità alquanto sostenuta sin dai primi giri e vinta da Carlo Ceccarello della Ciclistica Monselice (PD), Simone Ringhini si è dimostrato l’elemento per il momento più solido della squadra arancio-aragosta dei DS Filippo Beltrami e Gabriele Gorini chiudendo con un ottimo 23° posto.

Hanno terminato la fatica con onore nel gruppo principale anche Kevin Piccioli e Pietro Brancati, mentre Federico Pogliaghi, Mattia Pierotti, Martino Scarselli e Massimo Ranieri hanno ceduto al ritmo forsennato nelle fasi iniziali, Tommaso Cardellini si è ritirato a metà della gara e Luca Conti a quattro giri dalla fine. Gli Allievi fanesi sono poi tornati a correre a Pasquetta, sempre in terra romagnola, per il 36° Gran Premio Città di San Mauro Pascoli (RN), che purtroppo ha subito riservato una caduta penalizzante per Piccioli e Ringhini. Anche in questo caso severa la selezione, con appena 57 arrivati su 123 al via ed un’ulteriore affermazione della Ciclistica Monselice (PD) stavolta con Davide Coltro.

Pubblicità

Qui si è registrato il rilancio di Luca Conti, che si era ben comportato nelle prime due uscite della SCD Alma Juventus Fano e si è confermato in questa quarta resistendo nel primo gruppo dal principio sino al traguardo. Più attardato è quindi giunto a destinazione un caparbio Scarselli, precedendo i compagni di società Cardellini, Brancati, Pogliaghi, Ranieri e Pierotti. Si sono cimentati sullo stesso tracciato, piuttosto tecnico, anche gli Esordienti del DS Samuele Mancinelli. Gara tattica per i 1° Anno, risoltasi con una volatona. Sami Dahani è stato l’unico tra gli arancio-aragosta a portarla a compimento, chiudendo in 23ª posizione.

Giornata sfortunata per Nicola Romani e Giulio Roscini, l’uno fermatosi quando mancavano due degli otto giri in programma e l’altro costretto ad abbandonare già al primo per un guasto al cambio. Tra i 2° Anno, che ne avevano undici da percorrere, hanno al contrario rotto presto gli indugi quattro concorrenti riuscendo a darsi alla fuga. Riccardo Violini ha comunque gestito bene la situazione piazzandosi 22°, mentre l’altro portacolori del team fanese Pietro Staffolani ha dovuto lasciare durante il terzo passaggio.

Il weekend pasquale era in realtà stato aperto dal promettente avvio di stagione dei Giovanissimi, di scena a Villa Ceccolini (PU). I più piccoli della famiglia SCD Alma Juventus Fano, seguiti dai DS Giovanni Ambrosini, Silvia Venturi e Roberto Manna, hanno difatti primeggiato sia nella classifica per numero di partecipanti per società che in quella riflesso dei risultati ottenuti individualmente dai propri atleti.

Nello specifico: fra i G1 3° il debuttante Francesco Baldarelli; fra i G2 9° Federico Lepretti e 10° Emanuele Gentile; fra i G3 2° Federico Guarini, 4° Stefano Mazzarella e 6° Diego Roscini; fra i G4, dove Nicholas Vegliò è caduto senza conseguenze, successo netto per Ginevra Agostini, unica donna alla partenza, e 5° posto per Mattia Cassiani; fra i G5 vittoria in volata per Filippo Marraffa; fra i G6 2° Tommaso Dominici, 3° Marco Ringhini e 6° Davide Leonardi.

Prossimi impegni

domenica 12 aprile

Giovanissimi a Porto Sant’Elpidio (FM)

Esordienti a Cerreto Guidi (FI)

Allievi a San Giovanni in Marignano (RN)