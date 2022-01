Vallefoglia: aumentano i contagi, Ucchielli: “La Regione riapra il punto vaccinale di Montecchio”

0 Condividi Facebook Twitter

Vallefoglia (PU) – Il Sindaco della Città di Vallefoglia Sen. Palmiro Ucchielli e l’Assessore alle Politiche Sanitarie Dott.ssa Daniela Ciaroni, comunicano che dagli ultimi dati trasmessi dall’Asur, Area Vasta 1, nel territorio provinciale e anche nel nostro Comune sono in aumento in modo preoccupante i contagi da Coronavirus. Per questi motivi, sottolineano il Sindaco e l’Assessore, sollecitiamo nuovamente la Regione Marche alla riapertura del punto vaccinale presso la “Casa della Salute” di Montecchio per dar modo di effettuare sia i tamponi che i vaccini ed agevolare così i cittadini del territorio che si trovano ora costretti a recarsi nei centri provinciali affrontando lunghe ed estenuanti file.

Nel frattempo, aggiunge il Sindaco, mi rivolgo ancora alla sensibilità e al dovere civico dei cittadini ad osservare rigorosamente le regole di un corretto comportamento delle norme emanate a contenere i contagi, facendo soprattutto massima attenzione a non frequentare luoghi chiusi e molto affollati, usando correttamente la mascherina, mantenendo le distanze di sicurezza interpersonali e igienizzare frequentemente le mani.

Sono fortemente preoccupato, confida il Sindaco, della situazione che si potrebbe venire a verificare nei prossimi giorni quando a seguito dei comportamenti non sempre corretti tenuti in questo periodo inducendo un po’ tutti a lasciarsi andare e a festeggiare senza le dovute attenzioni, la situazione potrebbe aggravarsi.

Per questi motivi, concludono il Sindaco Ucchielli e l’Assessore Ciaroni, ci rivolgiamo con insistenza alla Regione affinché si attivi quanto prima a riaprire il punto vaccinale di Montecchio che sicuramente darebbe un ulteriore impulso alla campagna di vaccinazione in corso e spingendo così i cittadini a vaccinarsi per cercare di uscire quanto prima da questa difficile situazione.