Vallefoglia entra nell’Itinerario della Bellezza

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Vallefoglia (PU) – Continua a crescere l’Itinerario della Bellezza, il progetto di promozione e valorizzazione turistica ideato e curato da Confcommercio Marche Nord. Con l’ingresso, nel 2026, di tre nuovi Comuni, tra i quali Vallefoglia, ora sono 31 a far parte della rete. Conosciuta come la Città dei Tre Castelli, vanta una storia illustre profondamente legata ai borghi di Colbordolo, Montefabbri e Sant’Angelo in Lizzola. Una straordinaria combinazione di paesaggi, arte, storia ed eccellenze enogastronomiche, in grado di far innamorare il turista-viaggiatore che ne percorre gli scenari.

Il territorio comunale si distingue inoltre per aver dato i natali, o essere stato luogo di elezione, a numerose personalità di rilievo nella storia italiana: Terenzio Mamiani della Rovere, filosofo, scrittore, patriota e protagonista del Risorgimento; Giulio Perticari e Costanza Monti, che a Sant’Angelo in Lizzola animarono un importante salotto letterario frequentato dai maggiori intellettuali dell’epoca; Giovanni Santi, pittore e letterato alla corte dei Montefeltro e padre di Raffaello; Giovanni Branca, ingegnere e architetto; Girolamo Genga, artista; Francesco Paciotti, architetto e primo conte di Montefabbri.

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“Alla luce di questo patrimonio storico, culturale e identitario, l’Amministrazione comunale – spiega il sindaco Palmiro Ucchielli – ha ritenuto strategico aderire al progetto Itinerario della Bellezza, con l’obiettivo di valorizzare e promuovere i tre castelli, autentico scrigno della memoria e delle radici della città. L’adesione rappresenta, inoltre, un’opportunità per valorizzare l’ambiente, il paesaggio e l’enogastronomia, oltre a dare maggiore visibilità all’ampio calendario di iniziative turistiche, culturali e teatrali che, durante tutto l’anno, coinvolgono borghi e frazioni dell’intero territorio comunale, contribuendo così allo sviluppo dell’attrattività e dell’economia locale”.

“Siamo orgogliosi che Vallefoglia, terzo comune per popolazione della provincia – sottolinea il direttore Agnese Trufelli – abbia deciso di entrare a far parte del nostro Itinerario. Un territorio vasto e di grande bellezza, penso ad esempio ai suoi antichi borghi, ricco di storia ed eccellenze. Il suo ingresso, per il quale ringrazio il sindaco Ucchielli, va a qualificare ancor più la nostra offerta turistica integrata che quest’anno si evolve con rilevanti novità, come la creazione di pacchetti turistici. L’Itinerario si propone come una DMO reale del territorio, capace di unire pubblico e privato, destinazione e promozione, pianificazione e sviluppo, per coordinare tutti coloro che sono impegnati nello sviluppo turistico ed economico del territorio”.