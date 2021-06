Vigilar Virtus, un nuovo tassello al proprio roster

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Nuovo rinforzo in attacco per la Virtus Vigilar Fano che, nel prossimo campionato di serie A3, aggiunge un nuovo tassello al proprio roster con l’arrivo di Andrea Nasari, schiacciatore piemontese del 96′ di 192 cm, proveniente dal Sa.ma Portomaggiore con i quali nella stagione scorsa ha disputato i play off per salire in A2. Nasari, che si è distinto nell’ultimo campionato in modo particolare in ricezione, vanta esperienze in serie A2 (con Macerata nel 18-19) e in serie A3 (2019-20 con Macerata e 20-21 con Portomaggiore) e rappresenterà un punto di riferimento importante per coach Pascucci: “So che il mister mi ha voluto fortemente – esordisce il neo-schiacciatore virtussino – e questo non mi può far altro che felice. Arrivo in una città importante dal punto di vista della cultura pallavolistica e, soprattutto, in una società ben organizzata e seria. Peraltro, ho già vissuto nelle Marche per due anni e devo dire che qui si sta benissimo”.

Pubblicità

Nasari ha delle qualità tecniche non indifferenti, è un giocatore solido e molto costante che potrà dare ordine soprattutto in seconda linea: “Sono un giocatore completo, è vero, quest’anno in ricezione è andata molto bene ma mi ritengo uno schiacciatore che fa della regolarità la sua arma vincente”.

Il piemontese punta poi il dito su questa serie A3: “Saranno reintrodotte le retrocessioni – continua l’ex Sa.Ma – pertanto sono sicuro che le nostre avversarie si attrezzeranno con roster importanti, mi auguro che Fano possa giocarsela ancora per le prime posizioni”. Poi sui nuovi compagni di squadra il venticinquenne di Chieri si sbilancia poco: ” È arrivato un forte opposto (Pawel Stabrawa), per il resto conosco gli esperti Ferraro e Cesarini che ho affrontato da avversario. Spero anche nei giovani virtussini, cuore pulsante della società”.