Volley e Basket, i successi estivi firmati Csi continuano

Fano (PU) – Si rinnova l’appuntamento con il sano divertimento dello sport. Lo scorso fine settimana, 23 e 24 luglio, si è disputato il secondo torneo estivo targato beach volley Csi Fano: DRINKY SUMMER CUP – MEMORIAL ANNA ZATTONI. 16 le coppie maschili che hanno partecipato al 2×2 open maschile, e 12 le coppie femminili che hanno partecipato al 2×2 amatori femminile, per un totale di 56 atleti, provenienti non solo dalle Marche ma anche dall’Umbria e dalla Lombardia. A spuntarla nell’open femminile sono state Laura Toccacieli e Michela Montesi, che hanno disputato una finale senza sbavature contro Elena Rossi e Federica Simoncelli con il risultato di 2-0 (primo set: 21-12, secondo set: 21-15). Nel maschile invece i giovani diciottenni pallavolisti Federico Roberti e Lorenzo Esposito hanno vinto con un punteggio di 2-0 (primo set: 21-13, secondo set 21-19) su Matteo Rovinelli e Luca Pascucci. Un torneo giocato quasi senza nessuna sbavatura per entrambe le coppie, tra la sabbia di Bagni Carlo e Bagni Gabriele. I vincitori si sono aggiudicati il titolo di “campioni regionali CSI”, sia maschile che femminile. Un grande successo anche in termini di partecipazione del pubblico che ha seguito queste partite nonostante le alte temperature di questo fine luglio. Rimane un ultimo appuntamento estivo targato Beach Volley CSI Fano con il 2×2 MISTO il 6-7 agosto.

Luca Montesi, organizzatore e promotore dell’evento sottolinea: “Siamo nove amici, legati dalla passione per il volley, e sono ormai cinque stagioni che organizziamo questi tornei di beach volley. Siamo molto soddisfatti, sia della partecipazione che del seguito, perché come CSI abbiamo contribuito a far rinascere il movimento beach volley, un’attività che trova molto riscontro tra i ragazzi del territorio, ma anche fuori. Colgo l’occasione per ricordare il prossimo evento, che si terrà il 6-7 agosto: torneo misto, sempre ospitato dai campi di Bagni Carlo e Bagni Gabriele.

Contemporaneamente, ai Bagni Cafè Arzilla si è svolta la 1ª Edizione “Basket 3vs3 Bagni Cafè Arzilla”. Numerosi gli organizzatori che hanno contribuito alla riuscita del torneo: Sportland, Nuova Beachouse, CSI, Alex Amato, Luca Marini. Due giornate che hanno visto gli appassionati di basket, sfidarsi in una nuova location, per un torneo estivo in spiaggia che mancava a Fano da tanti anni, dopo il grande successo del 3vs3 Summer Basket alla pista polivalente della Sassonia, terminato a metà luglio.

Nato dall’idea di Alex Amato, è stato organizzato questo secondo appuntamento estivo, un torneo più breve, che si è svolto solo nel week-end, ma più impegnativo viste le temperature quasi proibitive. Anche qui buona partecipazione di squadre, molti ragazzi provenienti soprattutto da Fano, ma alcuni anche da Fossombrone. Quasi 40 giocatori che si sono dati battaglia per due giorni sui campi da basket” – chiosa Luca Marini, organizzatore CSI.

Ad avere la meglio nella finale 1/2° posto sono stati i PIEDE PORNO (Davide Tallevi, Davide Antognoni, Federico Ginesi e Alessandro Ginesi) vincitori in finale contro la squadra GURDULU’ (Michele Tonelli, Riccardo Maltempi, Lorenzo Ricci, Francesco Staurenghi). Terzo posto per i BENE MA NON BEN S