A Fano raduno nazionale degli ex militari della Caserma Paolini

Fano (PU) – Presentato stamane in municipio il terzo Raduno Nazionale degli ex militari della Caserma Paolini che si svolgerà domenica 18 maggio alle 11 nel cortile della cittadella militare fanese, chiusa dal settembre 2000. L’iniziativa, organizzata da Alberghi Consorziati Fano in collaborazione con il Comune di Fano e Confcommercio Marche Nord, è stata illustrata dal presidente del consorzio alberghiero Luciano Cecchini che ha sottolineato come la presenza dei militari a Fano abbia rappresentato una risorsa economica importante per la città.

Nell’occasione sarà presentato un volume che narra proprio la storia della caserma fanese, finanziato dalla BCC Fano, il cui neo presidente Claudio Benvenuti, che ha fatto il militare a Fano, ha evidenziato l’impegno in ambito culturale della banca che si pone a sostegno del territorio.

“La Paolini a Fano. Una caserma nella città” è il titolo dell’opera realizzata dal giornalista Silvano Clappis in collaborazione con il Colonnello Silvio Santinelli e il contributo dello studioso Paolo Volpini e l’introduzione di Daniele Diotallevi.

Anche l’Assessore al Turismo Alberto Santorelli ha voluto ricordare il legame con la Paolini che ha determinato la sua venuta a Fano in quanto il nonno era militare, evidenziando insieme al Vicesindaco Loretta Manocchi il ruolo svolto dalla caserma nel contesto cittadino in attesa che il Comune di Fano ne determini un nuovo utilizzo.

Infine. la Presidente di Confcommercio Fano Barbara Marcolini ha messo in risalto come la suggestione e il ricordo di quella che è stata la caserma Paolini sia da stimolo per ridargli un futuro.

Programma

ore 10,45 – Affluenza dei partecipanti nel cortile della Caserma Paolini

ore 11,00 – Alzabandiera e Inno nazionale. Celebrazione della Santa Messa

ore 12,00 – Deposizione di una corona d’alloro al monumento ai caduti

ore 12,15 – Prolusione delle Autorità civili e militari

ore 12,30 – Presentazione del libro “La Paolini a Fano. Una caserma nella città” e sua distribuzione agli intervenuti

ore 13,00 – Saluti finali