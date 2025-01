A Lunano si presentano la strategia e gli investimenti di Sapori delle Marche Rurali

0 Condividi Facebook Twitter

Urbania (PU) – Si terrà lunedì alle 15.30 nella Sala del Consiglio del Municipio di Lunano l’incontro di presentazione della strategia comune e partecipata elaborata per il progetto Sapori delle Marche Rurali. Il GAL Montefeltro Sviluppo ha voluto chiamare a raccolta tutti gli operatori e le amministrazioni impegnate nella valorizzazione enogastronomica e turistica delle aree rurali per presentare quelle che saranno le linee guida emerse dal lavoro di questi primi mesi che indirizzeranno i prossimi passi del progetto.

Sapori delle Marche Rurali è un progetto promosso dall’unione dei sei Gruppi di Azione Locale marchigiani (GAL Montefeltro Sviluppo nel ruolo di capofila, GAL Colli Esini San Vicino, GAL Fermano, GAL Sibilla, Gal Flaminia Cesano, Gal Piceno), in accordo con la Direzione Agricoltura e la Direzione Turismo della Regione Marche, nato per valorizzare l’autenticità e l’attrattività dei territori rurali delle Marche.

L’obiettivo del progetto è quello di valorizzare la nostra regione come luogo di “ben-essere” e “ben-vivere”, lavorando alla costruzione del nuovo prodotto turistico regionale dei percorsi dei sapori rurali, mettendo al centro le eccellenze enogastronomiche, le tradizioni culturali e le bellezze paesaggistiche che rendono uniche le Marche e proponendo percorsi enogastronomici che celebrano i prodotti tipici locali attraverso esperienze autentiche ed eventi che affondano le radici nelle tradizioni.

L’incontro di Lunano avrà la funzione, dunque, di condividere la strategia elaborata, ma anche di raccogliere la partecipazione attiva dei produttori e dei custodi dei sapori autentici e genuini della nostra Regione, e degli operatori dell’ospitalità e dell’accoglienza. Sarà infatti l’occasione per illustrare le opportunità e le modalità per essere protagonisti all’interno del progetto e verranno presentati gli investimenti previsti, che si compongono anche di azioni promozionali a livello nazionale e internazionale.

“Le attività avviate -spiega la project manager Flavia Fagotto- stanno creando un’occasione unica per le aree rurali marchigiane di mettersi in gioco per partecipare attivamente allo sviluppo dell’offerta turistica dell’entroterra sostenuta da un’adeguata promozione a livello nazionale e internazionale che renda protagonista la destinazione turistica Marche nel suo complesso, e le destinazioni territoriali. L’obiettivo è creare un legame profondo tra le persone, il territorio e i viaggiatori, favorendo un turismo sostenibile che oltre a valorizzare le risorse locali, stimoli lo sviluppo economico delle aree rurali delle Marche facendo emergere gli aspetti di qualità, biodiversità e sapienza che portiamo in dote”.