A Pesaro la Quarto Savona Quindici

Pesaro – La Quarto Savona Quindici è arrivata a Pesaro. «È impressionante vedere concretamente la violenza di quell’attentato», ha commentato il sindaco Matteo Ricci durante la scopritura dei resti dell’auto della scorta di Giovanni Falcone, che resterà in esposizione nel cortile del Liceo Scientifico fino a domenica. «Ricordiamo Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e tutte le vittime degli attentati mafiosi. Sono stati anni difficili, in cui c’era molta diffidenza anche verso il mondo della politica. Ma se io ora faccio il sindaco, e come me molti amministratori locali, è perché quell’attentato ci diede una grande scossa per impegnarci e non farci girare dall’altra parte».

L’auto simbolo della strage di Capaci sarà parte integrande della scenografia del musical di fine anno degli studenti del Marconi “Io non ho paura”. «Complimenti ai ragazzi e ai professori per tutto l’impegno e l’entusiasmo che ci hanno messo. Le belle iniziative collettive, come queste, si portano nel cuore per tutta la vita. Ogni anno il Liceo Scientifico riesce a stupirci, sia per la bellezza dei loro musical, sia per il carico valoriale. Riuscire a costruire uno spettacolo sulla legalità, un valore fondamentale per il nostro Paese, è un elemento di civismo ed educativo per i giovani incredibile». Lunedì 11 luglio, la Quarto Savona Quindici si sposterà e sarà esposta, dalle 15 alle 23, nel cortile della Prefettura a palazzo Ducale.

