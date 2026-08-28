Borgo Pace Urban Trail: domenica la seconda edizione

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Borgo Pace (PU) – Tutto pronto per il ritorno del Borgo Pace Urban Trail che domenica vivrà la sua seconda edizione a Piazza del Pino a Borgo Pace. Gara marchigiana ma con una matrice tutta toscana considerando che l’allestimento è curato dall’ASD Nel Dubbio Sali che si avvale della collaborazione sul posto di uno specialista quale Walter Olivieri, vero riferimento locale per allestire un evento che sta attirando molti appassionati da entrambe le regioni.

La prova è costruita come seconda tappa della combinata con il Badia Urban Trail disputato un paio di settimane fa e che aveva fatto registrare le vittorie di Alessio Donati (Trail Running Project) e Daniela Menchetti. Secondo in quell’occasione era giunto Giacomo Maffei della società organizzatrice, vincitore della prima edizione a Borgo Pace in 52’24” e che punta senza mezzi termini al bis. Non ci sarà invece la campionessa uscente Claudia Di Gregorio (Nel Dubbio Sali), prima nel 2025 in 1h05’24”. La gara si disputerà su un percorso di 5 km toccando insieme ai punti più caratteristici del paese, anche i sentieri del circondario. Il circuito andrà affrontato per due volte consecutive per un totale di 10 km, consentendo così anche alla popolazione locale di vivere uno spettacolo unico con il passaggio di corridori vestiti nelle magliette multicolori. Partenza, arrivo e tutti i servizi saranno in Piazza del Pino con lo start fissato per le ore 9:30.

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Chi non avesse ancora provveduto all’iscrizione alla gara (c’è tempo fino alle 12:00 di sabato sulla piattaforma www.endu.net) potrà farlo anche presso i tavoli della segreteria alla partenza, al costo di 20 euro. Per le società un’iscrizione omaggio ogni 10 effettuate. Per tutti un ricco pacco gara con prodotti alimentari. A fine gara si provvederà alle premiazioni, riservate ai primi 3 assoluti e ai primi 3 di ogni categoria e anche alle premiazioni della combinata con la prova di Badia Tedalda.

Dopo la gara tutti potranno restare in piazza e partecipare agli altri eventi e iniziative legate alla Sagra della Patata Rossa, della quale l’Urban Trail fa parte con stand gastronomici dove assaggiare piatti ricchi di tradizione e di sapore. La manifestazione è organizzata dal Comune di Borgo Pace insieme alla locale Pro Loco.

Per informazioni: ASD Nel Dubbio Sali, https://alpedellalunatrail.it/urban-trail/