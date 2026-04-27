Borse di studio 2025/26: il Comune di Fano sostiene le famiglie

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Fano (PU) – La Regione Marche eroga borse di studio a favore degli studenti marchigiani iscritti alla scuola secondaria di secondo grado statale e/o paritaria per l’anno scolastico 2025/2026, appartenenti a famiglie con Isee pari o inferiore a 13.500 euro. Il contributo, pari a 150 euro, potrà essere utilizzato per l’acquisto dei libri di testo, per la mobilità e il trasporto, oltre che per l’accesso a beni e servizi di natura culturale. Gli studenti e le studentesse interessati, oppure, se minorenni, chi esercita la responsabilità genitoriale, possono presentare domanda al Comune di residenza esclusivamente in modalità online, collegandosi al sito del Comune di Fano nella sezione dedicata: “Borse di studio per studenti di scuola secondaria di II grado” e accedendo al servizio online tramite credenziali Spid o CieID.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato entro le ore 17.00 dell’8 maggio 2026.

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Con propri decreti attuativi, il Ministero dell’Istruzione e del Merito stabilisce annualmente criteri e modalità di erogazione delle borse di studio, avvalendosi delle Regioni per l’individuazione dei potenziali beneficiari.

“Si tratta di una misura importante che consente di sostenere concretamente le famiglie e di accompagnare i ragazzi nel loro percorso scolastico”, dichiara l’assessora ai Servizi Educativi Loredana Maghernino. “Anche un contributo di questo tipo può rappresentare un aiuto prezioso per affrontare spese legate allo studio, ai trasporti e alla crescita culturale degli studenti. Invitiamo quindi tutte le famiglie che rientrano nei requisiti a presentare domanda entro la scadenza prevista”.