Fano, Comune ed ERAP insieme per riattivare gli alloggi pubblici

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Fano (PU) – Un incontro operativo per rafforzare la collaborazione tra Comune di Fano ed ERAP Marche e affrontare in maniera concreta il tema dell’emergenza abitativa. Il sindaco Luca Serfilippi ha incontrato il presidente di ERAP Marche Tommaso Fagioli e il Consiglio di amministrazione, avviando un percorso condiviso sul patrimonio immobiliare pubblico.

“È stato un incontro molto importante – afferma il sindaco Serfilippi – per continuare a fare un lavoro capillare sugli immobili di proprietà di ERAP e del Comune. Nei prossimi mesi aggiorneremo la graduatoria e ci attiveremo con ERAP Marche per un piano di ristrutturazione degli immobili. Nell’ultimo anno abbiamo riattivato 40 appartamenti a fronte di una domanda di circa 400 richieste”.

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Un dato che evidenzia la necessità di accelerare gli interventi ma anche di ampliare la visione: “Dovremo pensare anche a formule nuove di housing sociale – prosegue Serfilippi – per dare una risposta alle tante richieste di affitto che oggi non trovano soluzione nel nostro territorio”.

Il sindaco ha poi voluto ringraziare i vertici dell’ente: “Ringrazio il presidente Fagioli, per l’impegno che si è preso nei confronti della nostra città per continuare questa opera di riattivazione degli immobili già presenti, che necessitano di lavori di manutenzione straordinaria”.

Tommaso fagioli, presidente Erap Marche: «Ringrazio il sindaco Serfilippi per la grande disponibilità, al di là di ogni formalismo, a collaborare attivamente con Erap per rispondere concretamente alle esigenze delle fasce più deboli della popolazione e alle volte più nascoste come i papà separati, le giovani coppie, le madri single con figli, gli anziani. Abbiamo davanti una tela bianca per avviare una collaborazione che formalmente non c’è mai stata e che riguarda il ripristino di alcune decine di alloggi di proprietà comunale da riattare. Da parte nostra siamo pronti a mettere a disposizione competenze e risorse e contiamo di rivederci a breve per definire il cronoprogramma».

L’obiettivo condiviso è quello di strutturare un piano concreto di recupero e rimettere progressivamente a disposizione della città gli alloggi oggi inutilizzati, rafforzando al tempo stesso le politiche abitative del territorio.