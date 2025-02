Al Teatro della Fortuna “Buffe ironie”, Concerto di Carnevale per la città di Fano

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Al Teatro della Fortuna di Fano, venerdì 21 febbraio 2025 alle ore 21.00 andrà in scena il terzo concerto dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini. La produzione è ideata e prodotta dalla compagine con doppia sede a Pesaro e Fano e, per l’occasione, si è scelto un programma che potesse essere inserito nella parte culturale delle manifestazioni carnascialesche; si rinnova quindi la collaborazione tra la Rossini, la Fondazione Teatro della Fortuna e l’Ente Carnevalesca. Il titolo ben racchiude l’intento di proporre una serata in cui il buffo, ossia il divertente, è rappresentato da Sinfonie ed Arie di opere a lieto fine del periodo che va dalla fine del Settecento del compositore austriaco Mozart alla metà dell’Ottocento del nostro Rossini e dei suoi coevi, Generali, Spontini e Rossi. Sarà l’opera Così fan tutte il capolavoro mozartiano dal quale saranno estratti la Sinfonia e i brani “Rivolgete a lui lo sguardo” e “Il core vi dono”. Seguiranno 4 ascolti di Rossini: da La Cenerentola “Sia qualunque delle figlie” e “Nacqui all’affanno… Non più mesta”, mentre da L’italiana in Algeri la Sinfonia e “Ai capricci della sorte”. Termineranno la parte ufficiale del programma tre compositori che rientrano nel lotto degli autori italiani di metà ‘800 periodo musicale riproposto tra l’altro ogni agosto dall’OSR con il suo Festival Nazionale Il Belcanto ritrovato: di ⁠Pietro Generali, la Sinfonia da La testa meravigliosa; di Gaspare Spontini “Mentra io steva” da La fuga in maschera; di Lauro Rossi “Amo sprezzato ed ardo… Ferma, ferma… Giù il cappel” da La casa disabitata.

La direzione del concerto sarà affidata a Riccardo Bisatti, Direttore Ospite Principale dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini di Pesaro dal 2023. Nato a Novara nel 2000, si è diplomato in pianoforte con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio “G. Cantelli” di Novara. A soli 18 anni ha debuttato come direttore d’orchestra con La serva padrona di Pergolesi. Tra i prossimi impegni direttoriali si ricordano: La fille du régiment al Teatro Petruzzelli di Bari e al Teatro San Carlo di Napoli; Il Barbiere di Siviglia a Palermo; La Bohème a Parma e Reggio Emilia; concerti con l’ORT-Orchestra della Toscana a Firenze e a Livorno, con Orchestra Sinfonica G. Rossini di Pesaro; con la Prague Philharmonia a Praga e con l’Orchestra dell’Arena di Verona e l’Orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania.

Sarà Giulia Alletto il mezzosoprano impegnato nelle arie e nei duetti in programma.

Diplomata nel 2022 in Canto Lirico con il massimo dei voti cum laude e con la menzione speciale “per le sue qualità artistico-musicali ed espressive” presso il Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta, si è specializzata presso le Accademie del Teatro Carlo Felice di Genova e del Teatro Comunale di Bologna. A marzo 2024 ha debuttato Phaedra di Britten, Giovanna d’Arco di Rossini e Poème de l’amour et de la mer di Chausson. A giugno ha cantato il ruolo di Rosina ne Il barbiere di Siviglia al a Genova e a luglio si è esibita in un recital al Teatro Grande di Brescia. A ottobre ha cantato nel concerto “I giovani per Verdi” per il Festival Verdi Off di Parma, mentre a novembre sarà a Bologna per il ruolo di Katchen in Werther.

Baritono della serata, Matteo Torcaso, vincitore della 75a edizione del Concorso Internazionale AsLiCo 2024 come Don Alfonso in Così fan tutte, studia al Conservatorio “F. Torrefranca” dove si laurea in canto nel 2018. Prende parte a Masterclass di Sonia Ganassi, Marco Camastra, M° William Matteuzzi, M° Ernesto Palacio. A maggio 2024 canta Il sagrestano in Tosca diretta dal M° Daniele Gatti in occasione del 86° Festival del Maggio Musicale Fiorentino.

Tanti altri i ruoli interpretati tra cui ricordiamo i recenti Dulcamara ne L’elisir d’amore all’Auditorium della Conciliazione di Roma e al Teatro San Carlo di Napoli, Mustafà ne L’italiana in Algeri al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e Falstaff nell’opera omonima in occasione del ChigianaOperaLab con la direzione del M° Daniele Gatti.

