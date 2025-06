Calcio a 5, Basket, Calcio a 8: tris perfetto del Csi Pesaro-Urbino

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Non è un record, visto i fasti del passato, ma è un risultato che di questi tempi non si vedeva da un po’. Il comitato provinciale Csi, infatti, è riuscito a qualificare ben tre formazioni alle finali nazionali nelle discipline di Calcio a 5, Basket e Calcio a 8. Se è vero che nel calcio a 8 il risultato era già scontato dall’inizio (il comitato pesarese è stato l’unico delle Marche ad indire questa manifestazione), con la formazione vincitrice del titolo provinciale (Athletico Bellocchi) qualificata di diritto per le nazionali di Fanano (Modena), per Calcio a 5 e Basket c’è stato da faticare parecchio, il che rende tutto ancora più emozionante.

A rappresentare per il calcio a 5 il Csi Pesaro-Urbino, e quindi il Csi Marche, alle finali scudetto in programma proprio a Fano e Pesaro dal 9 al 13 luglio, sarà la formazione fanese Bruscia Impianti e Polver che dopo aver vinto la fase provinciale si è imposta nella finalissima regionale contro l’Asd Montefiore di Ascoli Piceno, ai calci di rigore. Più netta, ma non sicuramente meno importante, la qualificazione della società Bellocchi 104ers, vincitrice del torneo di basket provinciale e successivamente di quello regionale grazie al 63-39 sul Basket Camerino (le finali in questo caso sono previste a Bologna.

Una bella soddisfazione per il comitato guidato da Marco Pagnetti che proverà così a portarsi a casa ben tre titoli nazionali dopo che lo scorso anno, proprio nel calcio a 8 e proprio a Pesaro, il titolo sfuggì ai fanesi del San Cristoforo all’ultimo minuto dei tempi supplementari. Si è fermata invece alla semifinale regionale la corsa di Mc Energy e Metropizza nel volley, che avevano conquistato il diritto di partecipazione grazie rispettivamente alla vittoria e al secondo posto conquistati nel campionato provinciale organizzato da As Carrara Volley e Asd Sportland.