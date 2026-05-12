Ciclismo, la SCD Alma Juventus sempre più competitiva ogni weekend che passa

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Fano (PU) – Si è consumato un fine settimana all’insegna del grande agonismo per il vivaio della SCD Alma, che impegnata con le proprie formazioni tra Abruzzo, Marche e Romagna ha registrato importanti conferme ed una crescita collettiva. A Guardia Vomano (TE) la sezione Allievi ha offerto quella che probabilmente è stata la miglior performance corale della stagione, per la soddisfazione dei DS Filippo Beltrami e Gabriele Gorini. Su un tracciato selettivo, culminato con la durissima ascesa finale (pendenze fino al 15%) dominata dal messicano Carlos Valdovinos Borbon della AR Monex Cycling Team, gli arancio-aragosta hanno agito con una sintonia impeccabile nella 5ª edizione della Corsa di Sandro. Il risultato di spicco porta la firma di Pietro Brancati, 16° al traguardo e in lotta per la top ten fino alle ultime rampe.

Fondamentale il supporto di Kevin Piccioli, vero uomo squadra, che dopo un attacco solitario a metà tragitto ha scortato Brancati sin sotto la salita. Ottime prestazioni anche per Simone Ringhini, sempre all’attacco, e Tommaso Cardellini, autore di una chiusura provvidenziale su una fuga pericolosa e classificatosi 30°. Segnali incoraggianti sono arrivati pure da Mattia Pierotti (ex calciatore ormai calato perfettamente nella realtà ciclistica), Luca Conti, costante nelle prime posizioni, e Martino Scarselli, che ha concluso con successo la sua prima vera gara nella categoria. Giornata sfortunata, al contrario, per Massimo Ranieri e Federico Pogliaghi, costretti al ritiro dopo pochi chilometri. Erano invece in trasferta a Bellaria Igea Marina (RN) gli Esordienti del DS Samuele Mancinelli, di scena sul circuito pianeggiante del 25° Memorial Dirigenti del Pedale Riminese.

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Tra i 1° Anno, dove si è imposto in volata il padrone di casa Thommy Para, da sottolineare il 9° posto di un solido Davide Giannetti. Buone prove per la società fanese anche per Sami Dahani, 15°, e Nicola Romani, 38°, mentre si è fermato all’ultimo giro Giulio Roscini. Tra i 2° Anno, in una corsa movimenta dal colpo di mano di Greta Masini della Polisportiva Fiumicinese (FC), l’arancio-aragosta Pietro Staffolani è giunto in gruppo. Hanno infine vissuto un’uscita diversa dal solito, ma comunque divertente oltre che formativa, i Giovanissimi dei DS Giovanni Ambrosini, Silvia Venturi e Roberto Manna. Sul lungomare di San Benedetto del Tronto (AP) i bambini sono infatti stati chiamati ad affrontare una gimkana tra birilli, con tanto di presa della borraccia, curve, strettoie e tratti di sprint.

Al termine della giornata la SCD Alma Juventus si è aggiudicata il premio per numero di partecipanti, riportando però anche bei piazzamenti. Fra i G1 4° Nicolò Dominici; fra i G2 2° Federico Lepretti e 4° Emanuele Gentile; fra i G3 3° Federico Guarini; fra i G4 2ª Ginevra Agostini tra le femmine e 2° pure Nicholas Vegliò tra i maschi; fra i G6 3° Marco Ringhini.

Prossimi impegni

domenica 17 maggio

Giovanissimi ad Agugliano (AN)

Esordienti e Allievi a Monte Urano (FM)