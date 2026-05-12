Confcommercio Marche Nord promuove i tesori della Diocesi di Pesaro

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Pesaro – Confcommercio Marche Nord questa mattina ha avuto il privilegio di scoprire in anteprima le importanti novità, sia a livello tecnologico che di restauro, in un’ottica di promozione e accessibilità culturale, che valorizzano ancor di più il Duomo di Pesaro, la chiesa del Nome di Dio e i Musei Diocesani. Grazie all’invito della Diocesi, accompagnati da Don Enrico Giorgini, Vicario del Vescovo per l’economia e l’amministrazione, e Filippo Alessandroni, direttore dei Beni culturali e del Museo della Arcidiocesi di Pesaro, una delegazione di Confcommercio, tra cui il presidente Angelo Serra e il direttore Agnese Trufelli, ha potuto ammirare i tesori e le innovazioni della diocesi di Pesaro.

E’ stato un tour delle bellezze, tra storia e innovazione, che la diocesi custodisce al suo interno. In particolare i mosaici della Cattedrale che possono essere ammirati dal pavimento della chiesa attraverso delle vetrate realizzate negli ultimi anni dalla Fondazione Scavolini. Particolarmente affascinante l’esperienza immersiva dei mosaici stessi, grazie al lavoro portato avanti in sinergia dal Politecnico di Ancona, Università di Urbino e Cte del comune di Pesaro. Fondamentale il contributo dell’amministrazione comunale che ha investito per il progetto rilevanti risorse. “Un progetto – ha spiegato Don Enrico – che ha raccolto i mosaici della cattedrale in una realtà fotogrammetrica del pavimento musivo. Questo ha permesso di creare la possibilità di visite virtuali attraverso i visori, quindi in realtà aumentata, camminando sui mosaici e di vedere e ascoltare la spiegazione”.

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Altro gioiello la chiesa del Nome di Dio: “Unica nel suo genere, un ciclo pittorico unitario risalente alla prima metà del Seicento”.

“Abbiamo inaugurato oggi – hanno sottolineato Serra e Trufelli – questa nuova partnership con la Diocesi volta alla promozione di questo straordinario patrimonio storico culturale che tanto merita di essere conosciuto. Per il ruolo riconosciuto che Confcommercio riveste a livello regionale in ambito culturale e turistico, è nata questa importante collaborazione per promuovere i tesori che la Diocesi custodisce, sempre più fruibili grazie ai rilevanti investimenti tecnologici fatti. Una sfida stimolante che raccogliamo con entusiasmo e con l’obiettivo di far conoscere al mondo una parte della città che finora non ha avuto il risalto che merita”.