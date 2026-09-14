Coldiretti Marche, Oscar Green 2027: 40 aziende giovanili in corsa

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Ancona – Innovazione, sostenibilità, nuove tecnologie e capacità di raccontare in modo nuovo il mondo rurale. Saranno circa quaranta, provenienti da tutte le Marche, i giovani imprenditori protagonisti del settore agricolo che mercoledì 16 settembre si ritroveranno all’agriturismo Contrada San Savino di Civitanova Marche per la cerimonia regionale degli Oscar Green, il premio promosso da Coldiretti Giovani Impresa per valorizzare le esperienze più innovative dell’agricoltura.

L’edizione 2027, la 19esima, è dedicata al tema “Giovani Oggi” e mette al centro una generazione che sta contribuendo a trasformare il settore primario attraverso nuove idee imprenditoriali, digitalizzazione, attenzione all’ambiente, filiera corta e progetti capaci di creare relazioni tra agricoltura, scuola e territorio. Nelle Marche sono oltre 1.200 le aziende agricole guidate da under 35 e più del 30% dell’occupazione nel settore primario regionale, tra lavoratori autonomi e dipendenti, è rappresentata da giovani con meno di 35 anni.

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Novità rispetto alle precedenti edizioni. A partire dalle 4 categorie principali in concorso (al posto delle precedenti 6): “Campagna Amica”, per le esperienze legate alla filiera corta, ai mercati contadini e al turismo rurale; “Impresa Digitale e Sostenibile”, dedicata all’innovazione tecnologica e ambientale; “Coltiviamo Insieme”, riservata ai progetti di collaborazione tra imprenditori o altre realtà sociali come scuole, università, associazionismo ed enti locali; e “+Impresa”, che valorizza capacità imprenditoriale e competitività. A queste si aggiungono i riconoscimenti nazionali “Agri-Influencer” e “Scuole di oggi, agricoltori del domani” per i quali saranno annunciati i candidati marchigiani che sottoporranno le loro esperienze alle valutazioni della giuria di esperti. Previsti anche i premi del pubblico e della stampa. Il momento culminante della giornata saranno le premiazioni. I vincitori della fase regionale potranno puntare alla vittoria nazionale di questo concorso, nato per dare visibilità alle idee che raccontano un’agricoltura sempre più capace di coniugare tradizione, innovazione e futuro.

La giornata si aprirà con i saluti del sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica, del presidente di Coldiretti Macerata Francesco Fucili e del presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini. Seguirà una tavola rotonda dedicata alle prospettive dell’agricoltura giovane con Arianna Bottin, delegata regionale Coldiretti Giovani, l’assessore regionale all’Agricoltura Enrico Rossi, il dirigente regionale Michele Michelini ed Enrico Parisi, delegato nazionale Coldiretti Giovani. Le conclusioni saranno affidate alla presidente di Coldiretti Marche, Maria Letizia Gardoni.