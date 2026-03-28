Complanare Sud, assemblea pubblica a Metaurilia

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Fano (PU) – Un confronto pubblico con il territorio su una delle opere infrastrutturali più rilevanti per la viabilità della zona sud di Fano. Lunedì 30 marzo alle ore 18, al Circolo Albatros di Metaurilia, si terrà l’assemblea pubblica dedicata alla presentazione del progetto di fattibilità tecnico-economica del Lotto 1 della variante alla SS16 tra Fano e Marotta, la cosiddetta Complanare Sud. All’incontro prenderanno parte il sindaco di Fano Luca Serfilippi, l’assessore alle Infrastrutture della Regione Marche Francesco Baldelli e i tecnici di Regione Marche e Comune di Fano, che illustreranno i contenuti dell’ipotesi di progetto.

L’intervento, della lunghezza di circa 4,2 chilometri, si sviluppa tra Fano e Torrette di Fano, nel tratto compreso tra la SP16 e Strada Torrette, SP12. Questo studio prevede la realizzazione di una strada di categoria C1, pensata per garantire un transito fluido e sicuro. La Strada Statale 16 è diventata nel tempo un asse viario sempre più trafficato e pericoloso, teatro di incidenti purtroppo anche con esiti drammatici. L’opera in questione è destinata a trasformare la SS16 in uno spazio urbano al servizio delle comunità di Metaurilia e Torrette di Fano, dei cittadini residenti e dei turisti, con piste ciclabili e spazi pedonali. L’intervento punta quindi a migliorare in modo significativo la sicurezza della circolazione e, allo stesso tempo, apre nuove prospettive di riqualificazione della viabilità esistente, che potrà essere progressivamente ripensata come asse urbano a bassa percorrenza.

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«Si tratta di un passaggio fondamentale – spiega il sindaco Luca Serfilippi – perché presentiamo ai cittadini, in modo chiaro e trasparente, un progetto atteso e strategico per il futuro della nostra città. La Complanare Sud può rappresentare una svolta concreta per la viabilità della zona sud, migliorando la sicurezza stradale e la qualità della vita dei residenti».

«Questo intervento rappresenta una risposta concreta a un problema storico del territorio – sottolinea l’assessore regionale Francesco Baldelli -. La Regione Marche ha già stanziato 40 milioni di euro per la realizzazione dell’opera, confermando la volontà di investire su infrastrutture moderne, sicure e capaci di dare risposte reali ai cittadini e ai territori».

L’assemblea sarà aperta ai residenti di Metaurilia, Tombaccia e Torrette, con l’obiettivo di illustrare nel dettaglio il progetto, ascoltare osservazioni e raccogliere domande e contributi da parte dei cittadini.