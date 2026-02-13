Dai Bronzi dorati al tartufo: Pergola protagonista alla Bit di Milano

0 Condividi Facebook Twitter

Pergola (PU) – Dai Bronzi Dorati alla bellezza del centro storico, fino alle eccellenze enogastronomiche: Pergola anche quest’anno è stata protagonista alla Bit Borsa Internazionale del Turismo di Milano, nello stand della Regione Marche. Grazie alle sinergie con la stessa Regione, Confcommercio Marche Nord e I Borghi più Belli d’Italia, Pergola ha avuto la preziosa opportunità di promuoversi e raccontarsi al mondo.

Lo splendore millenario dei Bronzi Dorati – unici al mondo – il fascino senza tempo di uno dei Borghi più belli d’Italia, ma Pergola è anche sapore con il profumo inconfondibile del Tartufo Bianco Pregiato, simbolo di una terra che sa di eccellenza.

Il sindaco Diego Sabatucci ha partecipato alla presentazione della nuova edizione dell’Itinerario della Bellezza, il progetto di promozione valorizzazione turistica di Confcommercio, di cui il Comune fa parte da sempre. E mentre il primo cittadino ribadiva l’importanza di fare rete per promuoversi e il valore dell’Itinerario, durante il panel al quale hanno preso parte, tra gli altri, il presidente Angelo Serra, il direttore Agnese Trufelli, il sottosegretario alla presidenza della Regione Silvia Luconi, l’assessore regionale Francesco Baldelli, Antonio Recchi dell’agenzia di viaggi Criluma e diversi amministratori comunali, scorrevano le immagini della grande bellezza dalla città: dai Bronzi alla chiesa delle Tinte, dal cuore del centro storico fino al teatro.

“Giornate intense e proficue – sottolinea Sabatucci – la Bit è una vetrina internazionale durante la quale hai la possibilità di incontrare operatori di tutto il mondo, agenzie di viaggio, tour operator e giornalisti, ai quali raccontare la città, la sua bellezza e le sue tante eccellenze. Un ringraziamento speciale alla Regione Marche per l’accoglienza e il sostegno costante nel valorizzare la nostra identità, a Confcommercio Marche Nord, che con l’Itinerario della Bellezza mostra al mondo perché Pergola è una tappa imperdibile, e ai Borghi più Belli d’Italia, club del quale, con orgoglio, facciamo parte”.