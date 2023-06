DIRE – In Molise trionfa il centrodestra con Roberti presidente

Sindaco di Termoli e presidente della provincia di Campobasso, il 56enne Roberti, di professione ingegnere, è stato appoggiato da sette liste: FI (il partito di cui è esponente) FdI, Lega, Udc, Popolari, Molise che Vogliamo e Noi Moderati Roberti Presidente, sostenuta anche da Italia viva di Matteo Renzi.

FDI PRIMO PARTITO, LA DEDICA A SILVIO BERLUSCONI

La larga vittoria del centrodestra vede FdI primo partito con il 19% circa, seguono Forza Italia con circa il 12%, la Lega con il 5%, Noi moderati con il 7%, l’Udc con il 3%. Nel centrosinistra il Pd ha l’11%, M5s il 7% e Avsil 4,5%. Alle scorse elezioni, nel 2018, i pentastellati da soli ottennero il 31,6%.

Rilevante rispetto a cinque anni fa il dato che fotografa il calo dell’affluenza: nelle 393 sezioni allestite in 136 comuni della regione è stata del 48%. Si sono recati alle urne 157.400mila elettori su 327.805 aventi diritto, dei quali 85.311 elettori residenti all’estero, pari a un quarto del totale. Nel 2018 era stata del 52%, concentrata nella sola giornata di domenica.

“Dedico questa vittoria a Silvio Berlusconi che per me è stato un punto di riferimento”. Queste le prime parole del neo presidente di Regione che ha ribadito il suo impegno “a dare una svolta” e ricordato che tra le priorità al primo posto c’è la sanità. “Al momento – ancora Roberti – non ho alcuna idea sulla formazione della mia squadra di governo, sono abituato a lavorare in gruppo, a confrontarmi senza isterismi ma con diplomazia“.

Nel tardo pomeriggio di ieri, con gli scrutini ancora in corso, al neo governatore sono arrivati gli auguri dello sfidante Gravina. “L’esito del voto è chiaro: a Francesco Roberti va un augurio di buon lavoro nell’esclusivo interesse dell’intera comunità molisana”. Queste le prime dichiarazioni del candidato alla Presidenza della Regione Molise della coalizione progressista, che ha mandato personalmente un messaggio a Roberti prima di incontrare i rappresentanti della stampa nella sede del suo comitato elettorale a Campobasso, città di cui è il sindaco.