Edilizia residenziale pubblica, a Vallefoglia vertice con ERAP Marche

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Vallefoglia (PU) – Si è svolto un importante incontro di lavoro con il Presidente di ERAP Marche Tommaso Fagioli, il Sindaco sen. Palmiro Ucchielli, l’Assessore alla Casa Arch. Stefano Gattoni, l’Assessore alle Politiche Sociali Dott.ssa Francesca Sparaventi, insieme ai collaboratori dell’Amministrazione e l’Ing. Pandolfi.

Al centro della riunione il tema della casa e dell’edilizia residenziale pubblica, con un approfondimento sulla sistemazione, manutenzione e assegnazione degli alloggi pubblici e sulle esigenze delle famiglie che attendono una soluzione abitativa.

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L’incontro è stato inoltre l’occasione per fare il punto sul nuovo programma di investimenti e individuare ulteriori interventi di edilizia pubblica da programmare sul territorio. L’obiettivo è arrivare, in vista del prossimo Consiglio regionale, con una proposta organica di nuovi interventi da sottoporre alla Regione entro il mese di settembre, destinati in particolare alle famiglie in condizioni di maggiore bisogno e alle giovani coppie.

Un lavoro di programmazione e collaborazione istituzionale importante per dare risposte concrete alla crescente domanda di abitazioni e rafforzare le politiche per il diritto alla casa.

Continuiamo a lavorare insieme per una città più attenta ai bisogni delle persone e delle famiglie.