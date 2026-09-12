Giornate Europee del Patrimonio 2026

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Regione Marche – Sabato 26 e domenica 27 settembre 2026 tornano in Italia le GEP – Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa, promossa dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea e coordinata per l’Italia dal Ministero della Cultura. Nelle due giornate sono previste visite guidate, aperture straordinarie, convegni e tante altre iniziative che avranno luogo nei musei e nei luoghi della cultura pubblici e privati presenti su tutto il territorio nazionale. Nell’ambito del programma nazionale, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ancona e Pesaro Urbino propone una serie di iniziative che consentiranno al pubblico di conoscere da vicino siti e monumenti generalmente non accessibili.

Ancona (AN), chiesa di Santa Maria di Portonovo

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Domenica 27 settembre 2026, loc. Portonovo

Un’apertura dedicata a uno dei complessi monumentali più rappresentativi del territorio, con focus sulla storia e architettura del monumento.

Ingresso libero, senza prenotazione, con possibilità di visite guidate da parte del personale della Soprintendenza alle ore: 15:00 – 16:00 – 17:00.

Si ricorda che, dal 16 settembre al 15 giugno 2027, la chiesa è comunque visitabile tutti i sabati e le domeniche dalle 10:00 alle 12:30.

Ancona (AN), Biblioteca della Soprintendenza

Sabato 26 settembre 2026, Via Birarelli 18.

La Biblioteca e gli Archivi della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino aprono le porte della sede via Birarelli 18 con l’allestimento di un itinerario espositivo temporaneo, offrendo al pubblico un patrimonio documentario e materiale di alto valore storico-scientifico solitamente non accessibile.

Nel percorso, articolato sui tre livelli dell’edificio e accompagnati dal personale della Soprintendenza, sarà possibile visionare grafici e rilievi storici dall’Archivio Archeologico, frammenti miniati di antifonari e libri corali trecenteschi della Biblioteca e beni archeologici e opere pittoriche provenienti da sequestri operati dalle Forze dell’Ordine nel contrasto al traffico illecito di opere d’arte.

Ingresso libero, senza prenotazione, dalle 10:00 alle 17:30

Fabriano (AN), Area archeologica di Attidium

Domenica 27 settembre 2026, fraz. Attiggio.

Il sito restituisce le testimonianze dell’antico insediamento romano di Attidium, offrendo un’opportunità per approfondire la sua storia e i risultati delle indagini archeologiche.

Visite guidate con il personale della Soprintendenza con tuni alle ore 10:30 – 12:00 – 15:00 – 17:00

Evento gratuito con prenotazione consigliata a: sabap-an-pu.urp@cultura.gov.it

Fabriano (AN), Albacina – Borgo Tufico

Sabato 26 settembre, chiesa di S. Venanzo, via G. Spontini, ore 16:30.

L’evento si apre con l’inaugurazione della nuova esposizione della stele funeraria romana di Statoria, con gli interventi del Soprintendente, Andrea Pessina, e Federica Grilli, Funzionaria archeologa SABAP AN PU.

Prosegue poi con la visita al lapidario a cura dell’archeologa Francesca Pettinari e a seguire, a cura dell’Associazione Tuficum 2000, una passeggiata guidata nel Borgo.

Evento gratuito.





Fano (PU), piazza Andrea Costa, scavi della basilica vitruviana

Domenica 27 settembre 2026, incontro su lato via Arco d’Augusto.

Il personale della Soprintendenza accompagnerà il pubblico alla conoscenza di uno dei più importanti cantieri archeologici in corso (solo percorso esterno al cantiere).

Visite guidate con turni: 10:30 – 11:30 – 12:30

Partecipazione gratuita con prenotazione consigliata a: sabap-an-pu.urp@cultura.gov.it

Osimo (AN), Area archeologica di Montetorto

26 e 27 settembre 2026, loc. Casenuove, via di Jesi 334, c/o Cantina Corinaldesi

Apertura straordinaria dell’area archeologica di Montetorto, uno degli impianti produttivi romani tra i più completi del centro Italia. Visite guidate a cura del personale della Soprintendenza con turni: 10:30 – 11:30 – 15:30 – 17:30. A seguire visita alle cantine Corinaldesi Vignaioli Artigiani di Montetorto. Partecipazione gratuita con prenotazione consigliata a: sabap-an-pu.urp@cultura.gov.it

Sabato 26 e domenica 27 settembre 2026 tornano in Italia le GEP – Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa, promossa dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea e coordinata per l’Italia dal Ministero della Cultura. Nelle due giornate sono previste visite guidate, aperture straordinarie, convegni e tante altre iniziative che avranno luogo nei musei e nei luoghi della cultura pubblici e privati presenti su tutto il territorio nazionale.

Nell’ambito del programma nazionale, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ancona e Pesaro Urbino propone una serie di iniziative che consentiranno al pubblico di conoscere da vicino siti e monumenti generalmente non accessibili.

Ancona (AN), chiesa di Santa Maria di Portonovo

Domenica 27 settembre 2026, loc. Portonovo

Un’apertura dedicata a uno dei complessi monumentali più rappresentativi del territorio, con focus sulla storia e architettura del monumento.

Ingresso libero, senza prenotazione, con possibilità di visite guidate da parte del personale della Soprintendenza alle ore: 15:00 – 16:00 – 17:00.

Si ricorda che, dal 16 settembre al 15 giugno 2027, la chiesa è comunque visitabile tutti i sabati e le domeniche dalle 10:00 alle 12:30.

Ancona (AN), Biblioteca della Soprintendenza

Sabato 26 settembre 2026, Via Birarelli 18.

La Biblioteca e gli Archivi della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino aprono le porte della sede via Birarelli 18 con l’allestimento di un itinerario espositivo temporaneo, offrendo al pubblico un patrimonio documentario e materiale di alto valore storico-scientifico solitamente non accessibile.

Nel percorso, articolato sui tre livelli dell’edificio e accompagnati dal personale della Soprintendenza, sarà possibile visionare grafici e rilievi storici dall’Archivio Archeologico, frammenti miniati di antifonari e libri corali trecenteschi della Biblioteca e beni archeologici e opere pittoriche provenienti da sequestri operati dalle Forze dell’Ordine nel contrasto al traffico illecito di opere d’arte.

Ingresso libero, senza prenotazione, dalle 10:00 alle 17:30

Fabriano (AN), Area archeologica di Attidium

Domenica 27 settembre 2026, fraz. Attiggio.

Il sito restituisce le testimonianze dell’antico insediamento romano di Attidium, offrendo un’opportunità per approfondire la sua storia e i risultati delle indagini archeologiche.

Visite guidate con il personale della Soprintendenza con tuni alle ore 10:30 – 12:00 – 15:00 – 17:00

Evento gratuito con prenotazione consigliata a: sabap-an-pu.urp@cultura.gov.it

Fabriano (AN), Albacina – Borgo Tufico

Sabato 26 settembre, chiesa di S. Venanzo, via G. Spontini, ore 16:30.

L’evento si apre con l’inaugurazione della nuova esposizione della stele funeraria romana di Statoria, con gli interventi del Soprintendente, Andrea Pessina, e Federica Grilli, Funzionaria archeologa SABAP AN PU.

Prosegue poi con la visita al lapidario a cura dell’archeologa Francesca Pettinari e a seguire, a cura dell’Associazione Tuficum 2000, una passeggiata guidata nel Borgo.

Evento gratuito.





Fano (PU), piazza Andrea Costa, scavi della basilica vitruviana

Domenica 27 settembre 2026, incontro su lato via Arco d’Augusto.

Il personale della Soprintendenza accompagnerà il pubblico alla conoscenza di uno dei più importanti cantieri archeologici in corso (solo percorso esterno al cantiere).

Visite guidate con turni: 10:30 – 11:30 – 12:30

Partecipazione gratuita con prenotazione consigliata a: sabap-an-pu.urp@cultura.gov.it

Osimo (AN), Area archeologica di Montetorto

26 e 27 settembre 2026, loc. Casenuove, via di Jesi 334, c/o Cantina Corinaldesi

Apertura straordinaria dell’area archeologica di Montetorto, uno degli impianti produttivi romani tra i più completi del centro Italia.

Visite guidate a cura del personale della Soprintendenza con turni: 10:30 – 11:30 – 15:30 – 17:30.

A seguire visita alle cantine Corinaldesi Vignaioli Artigiani di Montetorto.

Partecipazione gratuita con prenotazione consigliata a: sabap-an-pu.urp@cultura.gov.it