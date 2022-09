Elezioni, Albano (FdI): “Risultato storico per Fratelli d’Italia anche nelle Marche”

0 Condividi Facebook Twitter

Ancona – “Per la prima volta l’Italia ha la possibilità di indicare un Presidente del Consiglio donna, espressione di un partito conservatore premiato a gran voce dagli italiani. Fratelli d’Italia ha ottenuto un risultato storico, sia a livello nazionale che regionale. È il frutto di un lavoro di squadra svolto con grande serietà, competenza e coerenza sia nelle istituzioni che sul territorio.

Ringrazio sentitamente il presidente Giorgia Meloni e tutti gli elettori marchigiani che hanno scelto Fratelli d’Italia per avermi dato l’opportunità di rappresentare tutte le Marche alla Camera dei Deputati. È un compito che mi onora e che avverto con grande responsabilità, soprattutto in un momento difficile per la nostra Nazione”, così in una nota Lucia Albano, deputato di Fratelli d’Italia.

