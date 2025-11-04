0 Condividi Facebook Twitter

Ancona – Il Presidente del Consiglio regionale Gianluca Pasqui ha partecipato alla cerimonia per la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate che si è tenuta al porto antico di Ancona. “È stato un onore – ha affermato il Presidente Pasqui – accogliere oggi il Capo dello Stato Sergio Mattarella nella nostra regione. Vedere la nostra comunità riunita attorno al valore della memoria, del servizio e del rispetto per chi ha operato con dedizione per il Paese. Un momento di grande emozione. Le Marche hanno risposto con partecipazione: l’evento non è stato solo istituzionale, ma ha avuto un significato profondamente civile”. “Oggi più che mai – ha proseguito Pasqui – siamo chiamati a riaffermare il valore delle istituzioni, dell’impegno per la libertà e la responsabilità verso le nuove generazioni”.

La presenza del Presidente della Repubblica è stato anche un grande riconoscimento per le Marche e per la città di Ancona.

“Una giornata quella odierna – ha detto Pasqui – che rafforza il ruolo delle Marche quale regione che custodisce memoria, ma è capace di guardare al futuro”.

Un particolare saluto e ringraziamento Pasqui ha voluto indirizzarlo ai giovani e agli studenti presenti alla manifestazione, invitandoli a trasformare il ricordo della giornata in impegno concreto. “La memoria non è un rituale fine a se stesso – ha evidenziato – diventa impegno, responsabilità, progetto. Con questo spirito – ha concluso il Presidente Pasqui – ci avviamo verso i prossimi impegni del Consiglio regionale”.