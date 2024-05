Giro d’Italia a Fano, riunito il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Si è tenuta nella giornata di ieri 10 maggio, in Prefettura, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto Emanuela Saveria Greco, per la verifica delle iniziative da assumere in relazione all’arrivo in questa Provincia della 12^ tappa del Giro d’Italia: Martinsicuro-Fano e del collaterale Giro E-Bike (Senigallia-Fano), cicloturistica per amatori, che avranno luogo giovedì 16 maggio 2024.

All’incontro erano presenti tutti i vertici delle Forze di Polizia (Questore, Comandante Provinciale Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Stradale), assieme a quelli dei Vigili del Fuoco, ANAS, 118, Croce Rossa Italiana, i rappresentanti dei Comuni interessati (Mondolfo, San Costanzo e Fano) unitamente ai Comandanti delle rispettive Polizie locali, oltre naturalmente al Referente RCS Sport del 107° Giro d’Italia e al Responsabile del Volontariato di Protezione Civile della Regione Marche, quest’ultimi collegati in videoconferenza.

Il percorso della tappa andrà ad incidere sulla viabilità delle strade statali e provinciali che insistono nel territorio dei Comuni interessati dal Giro. La suddetta tappa sarà preceduta dal passaggio del Giro E-Bike, una passeggiata cicloturistica di circa 100 partecipanti, che, partendo da Senigallia e giungendo a Fano, si innesterà all’altezza di Ostra lungo il medesimo percorso designato per la competizione maggiore. È previsto anche un ulteriore evento collaterale del Giro denominato “Pedalata Mediolanum”, da Mondolfo a Fano, manifestazione ciclistica non competitiva che vedrà la partecipazione di personalità dello sport e dello spettacolo, il cui personaggio di riferimento è Francesco Moser.

L’ingresso del Giro d’Italia in provincia, considerando una media di percorrenza più veloce di circa 43 km orari, è previsto in località Mondolfo per le ore 16:19, con arrivo a Fano alle ore 17:01. I modelli organizzativi di questa manifestazione sono da tempo sperimentati con successo e collaudati in grado di garantire gare sportive di altissimo livello in condizioni di massima sicurezza. Sono stati eseguiti continui sopralluoghi, lungo il percorso per verificare più dettagliatamente la situazione al fine della eliminazione di ogni criticità. Verranno quindi assicurate tutte le necessarie misure di security e di safety. I provvedimenti di sospensione e di chiusura alla circolazione dei tratti di strada percorsi dai ciclisti verranno adottati dalla Prefettura ed avranno efficacia a partire da 2 ore e 30 minuti prima del passaggio della corsa fino al passaggio dell’automezzo “Fine gara ciclistica” e saranno opportunamente pubblicizzati.

Tutto il percorso sarà presidiato dalle Polizie locali e dalle Forze di polizia, con l’ausilio dei volontari di protezione civile, ai fini del puntuale rispetto delle prescrizioni.

Gli Enti proprietari delle strade e le Amministrazioni locali, al fine di scongiurare pregiudizi agli utenti della strada, daranno alla cittadinanza ampia informazione in merito ai divieti di circolazione e agli itinerari alternativi. Verranno create le condizioni per accogliere al meglio i numerosi appassionati che arriveranno a Fano per seguire il Giro e ridurre il più possibile i disagi per la popolazione residente. Per garantire la sicurezza stradale della manifestazione il Ministero dell’Interno -Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha provveduto, come ogni anno, ad affiancare all’organizzazione del Giro un contingente della Polizia di Stato di motociclisti e moto di staffetta del Giro composto da operatori di provata esperienza, che, come noto, segue tutte le tappe del Giro d’Italia ed è supportato in ogni Provincia da personale delle Sezioni di Polizia Stradale e da personale delle Questure e dei Commissariati di P.S. per quanto riguarda l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Il Prefetto al termine dell’incontro ha ringraziato tutti i soggetti che hanno concorso alla pianificazione dell’evento, di rilievo internazionale, per il notevole sforzo e impegno organizzativo messo in atto, finalizzato alla buona riuscita della manifestazione sportiva, che come già avvenuto in altre occasioni, permette di dare grande visibilità al territorio di questa provincia.