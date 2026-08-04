I giovani ciclisti dell’Alma Juventus Fano protagonisti anche nell’ultimo weekend

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Weekend scandito da risultati importanti per i ciclisti della SCD Alma Juventus Fano, divisisi tra Marche, Umbria e Romagna. La giornata di domenica due distinti appuntamenti per la categoria Allievi, che condotta dai DS Filippo Beltrami e Gabriele Gorini ha affrontato le strade umbre di Spello (PG) e marchigiane di Corinaldo (AN).

Nella frazione spellana di Capitan Loreto si è disputato il 1° Trofeo Cleto Serenelli, che ha visto l’arancio-aragosta Kevin Piccioli sfiorare una straordinaria vittoria attraverso una prova coraggiosa e generosa. Piccioli è infatti giunto secondo dietro a Roberto Guerra della Città di Castello (PG), dopo aver animato una fuga a tre scattata a metà gara e tentato l’allungo solitario a soli 800 metri dal traguardo. Di rilievo anche la prestazione dell’altro portacolori fanese Tommaso Cardellini, alla fine 10° e per la prima volta in top ten.

Pubblicità

Un po’ più attardato Mattia Pierotti, 16°, mentre Massimo Ranieri si è ritirato. Il resto della squadra ha preso parte al Trofeo Ethica, su un tracciato corinaldese particolarmente ostico con ben quattro passaggi in salita. Pietro Brancati e Simone Ringhini si sono mossi sempre nelle posizioni che contano, chiudendo rispettivamente 12° e 15°. Ringhini ha peraltro messo la firma sul primo Gran Premio della Montagna di giornata, conquistando il secondo gradino del podio nella classifica finale degli scalatori. Costretto alla resa, al contrario, Martino Scarselli.

Gli Esordienti del DS Samuele Mancinelli hanno ugualmente gareggiato a Capitan Loreto, in un circuito ondulato da ripetere quattro volte. In una corsa unica, ma con graduatorie separate, i ragazzi della SCD Alma Juventus Fano hanno perso il momento propizio per accodarsi ai battistrada partiti a razzo (medie orarie attorno ai 41 km/h) difendendosi per con unghie e denti. Tra i 1° Anno, dove ha prevalso Alessandro Sangiorgi della Fausto Coppi Cesenatico (FC), Davide Giannetti è giunto 7°, Sami Dahani 12° e Nicola Romani 21°, mentre Giulio Roscini si è fermato all’inizio dell’ultimo giro. Tra i 2° Anno, che hanno registrato il successo di Luca Drudi del Velo Club Cattolica (RN), un gagliardo Riccardo Violini si è invece piazzato 10° e Pietro Staffolani 15°.

Nuove soddisfazioni, infine, per i Giovanissimi dei DS Giovanni Ambrosini, Silvia Venturi e Roberto Manna, impegnati a Reda di Faenza (RA) nel bel mezzo delle campagne romagnole. La società arancio-aragosta, unica extra-regionale al via tra ben 113 concorrenti, ha dominato la scena aggiudicandosi il primo premio (si sommavano punti in gara e numero di partecipanti).

Nella categoria G1 successo per Nicolò Dominici e 3° Francesco Baldarelli; nella G2 2° Gabriele Cerioni, 6° Emanuele Gentile e 9° Federico Lepretti; nella G3 3° Diego Roscini; nella G4 6° Nicholas Veglio e 9° Mattia Cassiani fra i maschi e affermazione per Ginevra Agostini fra le femmine; nella G5 1° Filippo Marraffa fra i maschi e 2ª Sofia Adochitei fra le femmine; nella G6 1° Marco Ringhini, 6° Tommaso Dominici e 9° Davide Leonardi.

Prossimi impegni

mercoledì 5 agosto

Esordienti e Allievi a Gualdo Tadino (PG)

sabato 8 agosto

Giovanissimi a Faenza (RA)

domenica 9 agosto

Allievi alla Recanati-Pieve Torina (MC)